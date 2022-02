Kako do popusta ob nakupu smučarskih vozovnic?

Smučarska sezona je v polnem razmahu, tu pa so tudi že zimske počitnice, ki jih veliko Slovencev preživi na zasneženih strminah. Da pa vas ne bodo že prvi dan smučanja bolele mišice, smo poiskali nasvete, kako se ustrezno pripraviti na smučanje. To lahko storite kar v udobju lastnega doma s pomočjo spletne telovadnice Varuh zdravja. Preverili smo tudi, kako se na smučišču izogniti morebitnim poškodbam in kaj storiti, če do njih pride. Da pa bi pri smučanju tudi nekaj prihranili, razkrivamo skrivnost, kako do cenejših smučarskih vozovnic.

Kako se pripraviti na smučanje?

Le če se boste ustrezno fizično pripravili, boste lahko brez bolečin v mišicah smučali dolgo, tudi več dni zapored, in ob tem ves čas uživali. Pomembno je okrepiti mišice spodnjega dela telesa, ki so med smučanjem najbolj obremenjene. Poleg tega je ključno, da okrepite vašo mobilnost in izboljšate ravnotežje, kar vam bo pomagalo pri nadzorovanju smuči, in s tem tudi skrbi za kolena, ki so še posebej nagnjena k poškodbam med smučanjem.

Foto: Shutterstock

Kakšno vadbo izbrati in kdaj z njo začeti?

Povečajte mišično moč: meča, stegenske in zadnjične mišice ter boki.

Osredotočite se na ravnotežje: s krepitvijo mišic okoli bokov boste prispevali k boljšemu ravnotežju.

Krepite vzdržljivost: dobra kondicija je pri smučanju še kako pomembna, sicer se boste prehitro utrudili. Ravno to pa lahko vodi v poškodbe.

Kardio vadba: tek, kolesarjenje ali druga dejavnost, ki bo poskrbela za pospešeno delovanje srca in pljuč.

Priporočljivo je z vadbo začeti šest do osem tednov pred smučarsko sezono. Zadostovalo bo že, če se boste vadbe lotili dvakrat do trikrat na teden. Še posebej pri kardio vajah izberite take, ki so vam všeč, saj jih boste tako lažje izvajali.

Brezplačna spletna vadba

Vadba za pripravo na smučanje v spletni telovadnici Varuh zdravja Foto: posnetek zaslona

Na smučanje se lahko pripravite kar v udobju svojega doma. V okviru programa Varuh zdravja so pri zavarovalnici Vzajemna pripravili spletno telovadnico. Izbirate lahko med številnimi vadbami, ob čemer boste zagotovo našli tudi takšno, ki je najprimernejša za vas.

Vse vadbe so brezplačne in potekajo v slovenskem jeziku. Izberite svojo vadbo.

Popust ob nakupu smučarskih vozovnic Zavarovalnica Vzajemna svojim zavarovancem ponuja vstop v program Varuh zdravja. Gre za edinstven program aktivnega varovanja zdravja, ki presega tradicionalne okvire zavarovanja zdravja. Nadgradili so ga namreč z odgovorno in aktivno skrbjo za zdravje svojih zavarovancev. Poskrbeli so za preventivo, ki jim omogoča, da poskrbijo za svoje zdravje in ga ohranjajo v dobri kondiciji. Popust se nanaša tudi na nakup vstopnic za smučanje v Kranjski gori. Foto: Shutterstock Vključite se v program zvestobe zavarovalnice Vzajemna in uživajte v ugodnostih programa aktivnega varovanja zdravja: pomoč pri iskanju specialistov in druge zdravstvene informacije;

popusti na razvajanje, opremo za šport in aktivne počitnice;

darila za zveste stranke;

brezplačne preventivne zdravstvene storitve in še več. Preverite številne popuste, med katerimi najdete tudi popuste ob nakupu smučarskih vozovnic za različna smučišča po Sloveniji.

Izognite se zadnji vožnji

Velika večina poškodb med smučanjem nastane na začetku ali na koncu smučarskega dne oziroma počitnic. Žal do njih ne prihaja redko, kljub temu pa lahko bistveno prispevate k svoji varnosti tudi sami. Obstaja nekaj tehnik in trikov, s katerimi lahko kar najbolj zmanjšate verjetnost, da bi se poškodba pripetila prav vam:

# Poskrbite za dobro fizično pripravljenost. Smučanje je šport, ki enostavno zahteva določeno mero fizične pripravljenosti. Če vaše telo ni okrepljeno, boste hitro utrujeni, bolele vas bodo posamezne mišice, s tem pa se bo verjetnost za nastanek poškodb bistveno povečala.

# Ogrevanje. Preden se spustite po zasneženih strminah, se vedno ogrejte. S tem se bodo na spust pripravile tako vaše mišice kot tudi vaš um.

Poskrbite za prave vezi. Te vas lahko obvarujejo pred poškodbo kolena. Slika je simbolična. Foto: Shutterstock

# Poskrbite za pravo opremo. Čeprav je čelada zahtevana le za smučarje do 12. leta starosti, jo nosite tudi sami. Poleg čelade pa so pri smučanju izjemnega pomena vezi. Zmotno je prepričanje, da morajo biti te kar najbolj čvrste. Več poškodb kolena nastane zaradi čvrstih vezi kot zaradi tistih, ki se odpnejo že pri manjši sili. Zato poskrbite, da bodo prilagojene vaši teži in kar najbolj varne. Za nasvet povprašajte strokovnjaka.

# Občutek za varnost. Pomembno je, da veste, kje se ni priporočljivo ustavljati, kje voziti hitro in kje počasi. Če boste ob tem še pozorni na vse preostale smučarje in deskarje na smučišču, se boste najverjetneje brez večjih težav izognili morebitnemu trku.

# Spoštujte svoje omejitve. Ne precenjujte svojih sposobnosti in izberite proge, ki ustrezajo vašemu znanju in sposobnostim. Zahtevnejše vas bodo počakale. Po njih se spustite šele, ko boste nanje resnično pripravljeni.

# Izognite se zadnji vožnji. Ko se smučarski dan izteka, vsekakor ne napovejte zadnje vožnje, saj so prav na zadnji vožnji nesreče pogostejše. Raje se odločite za še dve vožnji, zadnjo pa preskočite in se tako izognite možnosti za poškodbo na zadnji vožnji.

Brezplačne preventivne zdravstvene storitve Foto: Shutterstock Vključenost v program Varuh zdravja članom prinaša tudi naslednje ugodnosti: brezplačne preventivne zdravstvene storitve;

informacije o zdravnikih specialistih v okviru javne zdravstvene mreže in čakalni dobi; za vas poiščejo specialista z najkrajšo čakalno dobo;

zdravstvene informacije o pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, izvajalcih zdravstvenih storitev in o načinih naročanja, čakalnih dobah v javni zdravstveni mreži, pravici do zdravljenja v tujini, postopkih glede uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja, pomoč pri iskanju informacij, ki jih potrebujete v procesu zdravljenja;

aktiven oddih in ugodne počitnice: bogat izbor turističnih aranžmajev za zdrav oddih s posebnim poudarkom na dodatni ponudbi, kot so tečaji nordijske hoje, kolesarske ture, specialistične meritve;

ugodnosti pri nakupih opreme za šport, pri prijavninah na rekreativne dogodke, pri smučarskih vozovnicah.

Kdaj v sneg zapičiti prekrižane smuči?

Če na smučišču pride do nesreče, priskočite na pomoč ponesrečencu. Najprej je treba zavarovati kraj nesreče, da ne bi prišlo do novih trčenj. To najlažje storite tako, da nekaj metrov pred mestom nesreče v sneg zapičite prekrižane smuči. Tako boste pred nevarnostjo zavarovali tudi sebe in vse druge, ki ob vas pomagajo ponesrečencu. Pokličite pomoč, če je potrebno, pa ponesrečencu tudi sami nudite prvo pomoč. Če je oseb, ki pomagajo, več, si naloge razdelite.

Ob manjši poškodbi lahko ponesrečencu pomagate zapustiti smučišče, ob težji poškodbi pa je pomembno, da ga do prihoda reševalcev ne premikate. Foto: Shutterstock

Med čakanjem na pomoč udeležencu ne ponujajte hrane in pijače, ob hujših poškodbah niti ne odstranjujte njegove smučarske opreme, saj lahko vsakršno premikanje ponesrečenca poškodbe še poslabša.