Kaj pred olimpijsko tekmo pravijo slovenski deskarji?

Slovenski deskarji na snegu so doslej na olimpijskih igrah osvojili pet odličij. Tokrat si ne upajo napovedati medalje, čeprav se v Livigno odpravljajo zmerno optimistični z zavedanjem, da lahko olimpijske igre prinesejo tudi nenadejana presenečenja.

Z najboljšo popotnico se bo v italijanske Dolomite podal Tim Mastnak, ki je na tekmi svetovnega pokala na Rogli osvojil četrto mesto. "Vesel sem, da sem na zadnjih tekmah prikazal svoje najboljše vožnje, zato se tja odpravljam z dobrimi občutki. Mislim, da sem dobro stopnjeval formo, zaradi česar se lahko veselim olimpijske tekme."

Mastnak je na olimpijskih igrah v Pekingu pred štirimi leti že osvojil srebrno medaljo. "V Livignu ne bom branil ničesar, saj mi te medalje nihče ne more ukrasti ... V športu še imam zastavljene določene cilje, zato nameravam osvojiti še kaj žlahtnega," je predstavil svoje razmišljanje.

Mastnak: V Italiji se lahko zgodi vse

Ko gre za pripravljenost pred prihajajočimi olimpijskimi igrami, Mastnak priznava, da je nekaj razlik v primerjavi s tekmovanjem na Kitajskem pred štirimi leti. "Forma je zagotovo drugačna od tiste pred štirimi leti, ko sem na zadnji tekmi pred igrami stal na stopničkah, a je bil tudi ritem tekem svetovnega pokala popolnoma drugačen. To je težko primerjati. Vem, da sem hiter. V Italiji se lahko zgodi čisto vse," je dodal Mastnak, ki v Livignu pričakuje bučno podporo navijačev.

Proga na olimpijskem prizorišču je bila narejena povsem na novo, zato nihče izmed naših deskarjev še nima izkušenj z njo, kar velja tudi za Mastnaka. "Proga bo daljša od tiste v svetovnem pokalu. Tam sicer še nisem bil, zato še ne vem natančno, kakšna je. Enostavno se bom prepustil občutkom in se skušal čim hitreje prilagoditi. Verjamem pa, da lahko na vsaki progi dobro tekmujem."

Kotnik: Moje vožnje so hitre, zato nimam razloga za skrb

Podobno neobremenjena se v Italijo odpravlja tudi bronasta izpred štirih let Gloria Kotnik. "Navkljub dejstvu, da v letošnji sezoni nisem uspela narediti vrhunskega rezultata, so moje vožnje zelo hitre, zato nimam razloga za skrb. Moji zadnji tekmovalni dnevi so precej boljši, kar je dober razlog za samozavest."

Kotnik je ob tem poudarila, da se olimpijska preizkušnja precej razlikuje od preostalih. "Drugačna je že v tem, da poteka le enkrat na štiri leta. Pomembno je, da imaš dober dan."

Dejstvo, da ima v svojih vitrinah že olimpijsko medaljo, jo še dodatno razbremenjuje. "Zagotovo je malce lažje, če že imaš medaljo. Toda po drugi ne vztrajam zgolj zato, da grem na olimpijske igre, ampak so moji cilji še vedno visoki. S takim pristopom odhajam v Italijo in si želim prikazati moje najboljše predstave."

Gloria Kotnik Foto: Filip Barbalić

Kotnik se je skupaj z Mastnakom, Koširjem in Margučem v tem tednu odpravila v Livigno. "Časa je zelo malo. Upam, da bomo v Italiji lahko naredili nekaj dobrih treningov, da se bomo lahko čim bolje pripravili na olimpijsko preizkušnjo. 8. februarja želim prikazati svoje najboljše predstave."

Košir: Olimpijske igre so moje najljubše tekmovanje

Z ne najbolj obetavno popotnico se na olimpijski preizkus odpravlja tudi Žan Košir, ki se lahko pohvali že z dvema bronastima in srebrno medaljo s tekmovanja pod petimi krogi.

"Ne glede na vse, moraš vedno verjeti vase. Skozi sezono zagotovo ni bilo vse idealno. Imam pa potrditev, da sem bil na težkih progah zelo hiter. Seveda pa mi manjka nekaj konstantnosti in vrhunskih rezultatov, da bi bil bolj taktičen in umirjen ter izbiral prave odločitve," pred tekmovanjem razmišlja Košir, ki bo z 42 leti najstarejši član slovenske olimpijske odprave.

Žan Košir Foto: Jure Makovec/STA

Tako kot za večino tekmovalcev, bo tudi njemu proga nepoznana. "Najbolje jo poznajo Italijani, ki so tam trenirali, saj so nenazadnje doma. Tudi jaz sem tam že bil kakšen mesec dni nazaj, zato mi proga ni povsem nepoznana, čeprav sem vozil zgolj na prosto," je povedal Košir in v isti sapi dodal, da je nepoznavanje proge včasih lahko tudi prednost.

Košir je sicer pogovor za medije zaključil dokaj optimistično. "Prihaja moje najljubše tekmovanje, na katerega imam veliko lepih spominov. Tja moram iti željan uspeha, ker je to edini način, da nekaj dosežem."

Marguč na igre sproščen in neobremenjen: Dan, ko je treba biti najboljši

Najmanj uspeha so olimpijske igre doslej prinesle Roku Marguču, ki se tam še ni uvrstil višje od petega mesta. "Tja odhajam sproščen in neobremenjen s tem, da bi moral osvojiti medaljo. Zadovoljen bom z uvrstitvijo v izločilne boje, potem pa je vse odprto. To je zgolj ena tekma, na kateri je treba tisti dan biti najboljši," je dejal.

