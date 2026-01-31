Mastnak na 35. rojstni dan za mišjo dlako ostal brez stopničk, Gloria tvegala in izpadla v osmini finala

Na Rogli so danes uspešno izpeljali tekmo svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. V izločilne boje olimpijske generalke sta se uvrstila dva slovenska predstavnika. Tim Mastnak, ki prav danes praznuje 35. rojstni dan, je tekmo končal tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu, Gloria Kotnik pa je po napadalni, a tvegani vožnji izpadla v osmini finala (14. mesto). Izkušena Žan Košir in Rok Marguč se tokrat nista prebila skozi kvalifikacije. Zmagovalca preizkušnje na Rogli sta Korejec Sangho Lee in Japonka Tsubaki Miki.

V osmini finala so navijači na Rogli videli dva slovenska nastopa. Bolje se je odrezal Tim Mastnak, ki je najprej kot 11. iz kvalifikacij za vsega stotinko sekunde presenetil Italijana Aarona Marcha, nato pa je za preboj v polfinale za desetinko sekunde ugnal še Korejca Kima Sangkyuma.

Mastnak prav danes praznuje rojstni dan. Foto: Filip Barbalić

Celjan, ki prav danes praznuje 35. rojstni dan, je moral v polfinalu izzvati še enega Korejca, sicer drugega iz kvalifikacij Leeja. Ta je Mastnaka ugnal za 34 stotnik. V boju za tretje mesto je imel po odličnem srednjem delu Mastnak že nekaj prednosti, a je Avstrijec Fabian Obmann v zadnjem delu razliko nadoknadil in zasedel tretje mesto.

Gloria Kotnik se je uspešno prebila skozi kvalifikacije, tam pa izpadla v osmini finala. Na koncu je osvojila 14. mesto. Foto: Filip Barbalić

Gloria Kotnik je imela že v osmini finala zahtevno nalogo, saj je bila njena tekmica tretjeuvrščena iz kvalifikacij Michelle Dekker. Nizozemka je bila na hitrejši rdeči progi zanesljivo boljša, za nameček pa je izkušena Velenjčanka še odstopila in bila 14. To mesto je zasedla že v kvalifikacijah.

Slavila sta Japonka Tsubaki Miki, ki je bila že tretjič zaporedoma najboljša na Rogli, ter po fotofinišu Korejec Lee Sangho, ki je za las ugnal Italijana Rolanda Fischnallerja.

Dobro je z rdečo progo opravil tudi Žan Košir, a nastopa na modri progi nato ni dokončal. Foto: Filip Barbalić

Rok Marguč je zasedel 20. mesto in ostal brez izločilnih bojev. Foto: Filip Barbalić

Naslednja tekma za deskarje in deskarke v alpskih disciplinah bo na olimpijskih igrah. V Livignu se bodo v paralelnem veleslalomu merili 8. februarja.

Sezona svetovnega pokala se bo nadaljevala v poljski Krynici konec februarja.

