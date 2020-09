Legendarnega slovenskega smučarja doletela posebna čast

Na olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984 je osvojil prvo odličje za takratno Jugoslavijo na zimskih olimpijskih igrah. V veleslalomu je bil drugi. Foto: Getty Images

Marko Petrović se ob tem ni skliceval samo na športni doprinos Jureta Franka temu mestu, ampak tudi človekoljubnega, poroča Klix.ba.

"Sami veste, kako imajo Sarajevčani radi Jureta in kako rad ima on njih in Sarajevo. Vsi se dobro spomnimo slogana 'volimo Jureka više od bureka' (Jureta imamo raje od bureka, op. p.). Leta 2006, ko je bila županja mesta Semiha Borovac, jaz pa predsednik Smučarske zveze BIH, je Jure samoiniciativno, v sodelovanju z našo smučarsko zvezo, a na lastne stroške, odpeljal 15 otrok iz sarajevskega centra SOS Dječje selo (centra, kjer živijo otroci brez staršev, op. p.) na Olimpijske igre v Torino.

Pripadla mu je tudi vloga zastavonoše na zaključni slovesnosti na stadionu Koševo. Foto: Janez Pukšič, Zbirka časopisne hiše Delo d. d.

Sram me je, da se do danes še nihče ni spomnil, da bi lahko Franka na ta način počastili in mu vrnili ljubezen, ki jo daje našemu mestu. Prosim, pomagajte mi, da popravimo to krivico še pred županskimi volitvami," je v obrazložitvi pobude napisal Petrović.

Franko bo nagrado prejel na svečani seji mestnega sveta.

Jure Franko nam je ob priložnosti, ko smo se z njim pogovarjali v sklopu rubrike Druga kariera priznal, da mu omemba priimka, nostalgično brskanje po spominih na olimpijsko Sarajevo leta 1984 in navihan nasmešek še danes odpirajo številna vrata.



Ljudje, predvsem generacije v zrelih letih, ga še vedno ohranjajo v spominu, na planini Trebević nad Sarajevom raste planinski dom z njegovim imenom, Japonci so se mu leta 2014 za njegov prispevek k razvoju smučanja v deželi vzhajajočega sonca zahvalili s posebnim priznanjem. Franko se je poskusil in uveljavil na več področjih. Od smučarja do promotorja smučarske opreme, športnega komentatorja, poslovneža in nazadnje še producenta, če tokrat vlogo družine, ki si jo je ustvaril z ženo, pevko in igralko Simono Vodopivec, pustimo ob strani.

