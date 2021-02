Johnsonova išče prvo zmago, Ilka pa stopalko za plin

Pet dni po končanem svetovnem prvenstvu se smučarska sezona preveša v zaključni del svetovnega pokala. Val di Fassa v Dolomitih je zadnja ženska hitrostna postaja pred finalom v Lenzerheideju. Prvi ob dveh nadomestnih smukov se bo danes začel ob 11.45. Odprla ga bo najhitrejša s četrtkovega treninga Breezy Johnson. Američanka naskakuje svojo prvo zmago v karieri, s katero bi se odločno vključila v boj za mali kristalni globus.

Tri smuke pred koncem je sicer v najboljšem položaju Italijanka Sofia Goggia, za katero pa je po poškodbi sezona že končana. Ima 195 točk prednosti pred Johnsonovo, še 15 več pred Švicarko Corinne Suter, medtem ko pa Ester Ledecka, ki se je sicer pred SP na Rogli vrnila v deskarsko karavano, zaostaja že 274 točk.

Ilko Štuhec, ki bo tokrat nastopila s štartno številko enajst, zanimajo predvsem dobri posamični rezultati. ''Želim napadati na polno, druge ni. Popraviti moram napake s treningov, naštudirati najhitrejšo linijo in to iskati na obeh smukih. Na treningih sem želela metre prihraniti na napačnih mestih in to se je potem poznalo pri improvizaciji ter izgubljenem času. Vem, kaj moram popraviti. Na tekmi moram vse skupaj sestaviti in uživati, ker so tu čudoviti pogoji. Celoten scenarij tukaj je izjemen – vreme, Dolomiti, sneg. Tako da bo treba pritisniti na plin,'' razmišlja Štuhčeva, ena od dveh Slovenk na štartu. Druga, Maruša Ferk, bo nastopila s številko 39.

