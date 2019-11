Jerneju Pikalu prve vstopnice za Planico

Nordijski center Planica, ki bo to zimo pred božičnimi prazniki gostil svetovni pokal v smučarskem teku, konec marca pa še največji športni dogodek zime, svetovno prvenstvo v poletih, je danes uradno začel odštevanje do športnih spektaklov. S slovesnim dogodkom se je v Ljubljani začela predprodaja vstopnic, prve je kupil minister Jernej Pikalo.

Planica je že pripravljena na dva športna dogodka najvišje ravni. Tik pred božičnimi prazniki, 21. in 22. decembra, bo dolina pod Poncami gostila najboljše tekače na smučeh, ki se bodo pomerili v sprintih. Tri mesece pozneje pa sledi še vrhunec zime, SP v smučarskih poletih.

Planiški organizatorji so skupaj s pokrovitelji in Smučarsko zvezo Slovenije s slovesnostjo v ljubljanskem hotelu Intercontinental začeli predprodajo vstopnic za obe tekmovanji. Prireditve so se udeležili tudi junaki zime, na čelu s Petrom Prevcem, Timijem Zajcem, Domnom Prevcem in Anžetom Semeničem, ki so minulo zimo pod Poncami poskrbeli za stopničke.

Direktor SZS in nekdanji skakalni šampion Franci Petek je dejal, da se danes začne uradno odštevanje. "Čaka nas namreč sezona, v kateri bomo preverili, kako smo pripravljeni na nordijsko svetovno prvenstvo leta 2023, ki bo nedvomno največji športni dogodek v Sloveniji doslej. Danes se začenja predprodaja vstopnic za tekme svetovnega pokala v teku na smučeh, ki bo na sporedu decembra v Planici, in svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki bo na sporedu v Planici marca prihodnje leto. Vse oči so uprte v vas, dragi športniki. Z vsem srcem bomo navijali, da boste dosegli tiste največje uspehe za katere delate, saj je Planica vse slovenski dogodek, na katerem ves uspeh šteje dvojno."

"Čaka nas namreč sezona, v kateri bomo preverili, kako smo pripravljeni na nordijsko svetovno prvenstvo leta 2023, ki bo nedvomno največji športni dogodek v Sloveniji doslej." Foto: Sportida

"Ne vem, če veste, ampak tole je zdaj tudi uradno najlepši nordijski center na svetu. Ravno danes popoldan smo novinarjem predstavili zadnjo nagrado, ki jo je nordijski center Planica dobil za svojo arhitekturno zasnovo. Moram reči, da ni večjega ponosa ne samo zaradi arhitekturne zasnove in novih objektov, ampak tudi zato, ker je Planica nekaj več. Niso samo objekti, je nekaj, kar je v naših srcih, nekaj, kamor vsi romamo tretjo soboto v marcu, saj to je praznik slovenskega športa," je dejal Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport.

"Ravno danes popoldan smo novinarjem predstavili zadnjo nagrado, ki jo je nordijski center Planica dobil za svojo arhitekturno zasnovo." Foto: Tamino Petelinšek/STA

"Brez ciljev ni rezultatov, to je stara resnica. Velja tudi za največja tekmovanja, tista, kjer se športni rezultati pišejo z velikimi črkami. In v Sloveniji so že desetletja uspehi, ki jih tudi mednarodna organizacija Fis ni mogla več zaobiti. Ko uspehom dodamo še uspešno dograjeno tekmovališče v Planici, v njeno središče postavimo armado prostovoljnih sodelavcev, ki znajo na najvišji ravni pripraviti objekte, potem je formula ciljev in rezultatov lahko zmagovita kombinacija," je na prireditvi menil Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo ter podpredsednik OK Planica.

Jasnič je dodal, da je zanimanje za vstopnice veliko, ogromno povpraševanja je iz tujine, kjer, kot pravi, ti dogodki odmevajo močneje kot pretekla leta.

Vstopnice gredo v predprodajo v sredo, cena vstopnice je 26 evrov za odrasle za posamezno tekmo ter po štiri evre za otroke, starejše od šest let. Nekoliko dražja so mesta na tribuni - A (55 evrov), B (45), Kavka (66).