Javno se prerekajo, kdaj se bodo skakalke pridružile skakalcem

Novoletna turneja štirih skakalnic – Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck, Bischofshofen – v smučarskih skokih za ženske še vedno ni našla skupnega jezika. Avstrijski in nemški prireditelji se javno prerekajo, kdaj se bodo skakalke pridružile skakalcem, ki se bodo to zimo že 72. leto zapovrstjo na novoletni turneji merili za zlatega orla.

"Pogovori in razprave potekajo znotraj avstrijske smučarske zveze. Vendar ni še nič konkretnega za poročanje. Upamo, da bo proces bolje stekel pozimi," je povedal direktor nemške smučarske zveze DSV Horst Hüttel na slovesnosti v Münchnu.

To zimo bodo Nemci prvič organizirali tekmovanja za skakalke na prelomu leta v Garmisch-Partenkirchnu (30. decembra) in Oberstdorfu (1. januarja). Na avstrijski strani v Innsbrucku in Bischofshofnu pa za zdaj ni posluha oziroma turneja ne bo mogoča pred sezono 2024/25, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Nemčiji bo novoletna turneja za ženske potekala po obratnem vrstnem redu kot moška. Po tem vzorcu bi celotna ženska novoletna turneja zaradi logističnih izzivov potekala v obratnem vrstnem redu: Garmisch, Oberstdorf, nato Bischofshofen in Innsbruck, vendar še ne to zimo.

Katharina Schmid Foto: Reuters

Katharina Schmid že leta poziva k uvedbi tradicionalne novoletne turneje

Avstrijska smučarska zveza bo v prihajajoči zimi znova razpravljala o prihodnosti prireditve, navaja Hüttel. Smučarske skakalke, med njimi tudi svetovna prvakinja Katharina Schmid (prej Althaus), že leta pozivajo k uvedbi tradicionalne novoletne turneje.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je po navedbah Hüttla doslej na voljo ohranjala datuma 4. in 6. januar 2025. Letošnjo zimo bosta dvema tekmovanjema v krajih nemške turneje sledili dve tekmovanji v Beljaku v Avstriji.

Lani je bila silvestrska turneja za ženske v Beljaku ter na Ljubnem ob Savinji, skakalke pa so se borile za zlato sovo. To zimo bo svetovni pokal konec januarja na Ljubnem.

"Želimo imeti novoletno turnejo tudi za skakalke. To sezono bo turneja v dveh nočeh z dvema prizoriščema. Resnično upamo, da bo tudi Avstrija sledila temu," je poudaril Hüttel.

