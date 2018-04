Jasnič presenetil: zdaj že nekdanji trener ob odločitvi šokiran

S Smučarske zveze Slovenije (SZS) je prišlo obvestilo, da so na zboru za skoke in nordijsko kombinacijo predstavili nosilce selekcij za prihodnjo sezono. Presenetljivo na čelu ženskih skokov ni dozdajšnjega prvega moža stroke Staneta Baloha, ta je za odločitev predsednika zbora za skoke Ljuba Jasniča izvedel tik pred sredino sejo. Novi trener bo Zoran Zupančič, ki ga morajo maja še potrditi, a je to zgolj formalnost.

Po Planici smo se mediji najbolj ukvarjali z naslednikom Gorana Janusa. Predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič se je zadnji dan poletov v dolini pod Poncami nespretno lotil komunikacije s sedmo silo in dal vedeti, da Janus ne bo več prvi mož, čeprav ta o tej nameri takrat še ni vedel in je bil presenečen.

Takrat so na zvezi dali vedeti, da bodo ime novega selektorja oznanili na sklicani novinarski konferenci, a se je Jasnič odločil, da bo novico izdal že prej le enemu mediju. Takrat se je prav tako govorilo, da se na čelu ženske skakalne reprezentance ne obetajo spremembe.

A se bo ta zgodila. Danes so s SZS poslali obvestilo, da je vodenje panoge prevzel Gorazd Pogorelčnik, ki ga je IO SZS na današnji seji že potrdil. Medtem bodo maja na zboru potrjevali naslednja imena: Goran Janus – vodja panožne šole in strokovni sodelavec na področju trenerskega kadra panoge skoki in NK, Gorazd Bertoncelj – skoki A, Igor Medved – skoki B, Janez Grilc – mlada A, Zoran Zupančič – dekleta A, Mitja Oranič – NK ekipa 1.

Ker pri dekletih nismo zasledili imena Stane Baloh, ki je zadnja štiri leta poveljeval ženski reprezentanci, se je pojavilo vprašanje, zakaj se je zgodila sprememba in kdo pravzaprav je Zoran Zupančič.

Jasnič spremenil odločitev

Zadnji je v zadnjih letih tako kot Bertoncelj delal v državnem panožnem nordijskem centru v Kranju, kjer je skrbel za mlajša dekleta. Z izjemo Nike Križnar, ki je zadnje leto sicer delala s Pogorelčnikom, v preteklosti ni imel konkretnejšega stika s katero od A-reprezentantk.

Ljubo Jasnič je po PLanici še poudarjal, da sprememb pri ženskih skokih ne bo, zdaj pa se je odločil, da za glavnega trenerja predlaga Zorana Zupančiča. Foto: Vid Ponikvar

Če je Zupančiča odločitev Jasniča razveselila, pa je Baloha presenetila: "Šokiralo me je. Dolgo sem čakal, kaj se bo zgodilo. Včeraj sem šel na sestanek in so mi rekli, da bom zdaj delal v šoli ter da so se tako odločili."

"V tem obdobju tudi nisem razmišljal, da bi bilo karkoli drugače"

Jasnič se je takoj po Planici sestal s trenerji in mogočimi kandidati. Tudi Baloh je bil na sestanku. Takrat ga je vprašal: "Najprej mi je povedal, kako si je zamislil. Nato me je vprašal, ali sem pripravljen še naprej delati, pritrdil sem. Vprašal me je tudi, ali sem pripravljen delati s fanti. Bil je informativen pogovor. V tem obdobju tudi nisem razmišljal, da bi bilo karkoli drugače. Prav tako si nisem iskal nič drugega, ker sem čakal, kaj bo. Njegova pravica je, da se tako odloči. Moram sprejeti. Več ne bi komentiral."

Baloh zapušča žensko reprezentanco z dvignjeno glavo. Foto: Vid Ponikvar

"Zadovoljen, kar smo naredili. Sicer še ne vsega ..."

Sicer pa je Baloh zadovoljen s tem, kar je naredil v ženskih skokih: "Moram reči, da sem. Nismo sicer še vsega naredili, vendar so bili rezultati dobri. Vsi uspehi, ki smo jih dosegli, so v lasti deklet. Ona so skakala. Vesel sem, da sem bil prisoten tako pri uspehih kakor tudi neuspehih."

Kdaj bodo s SZS poslali imena skakalcev, na katere računa trener moške A-reprezentance Gorazd Bertoncelj, še ni znano. Jasno je le to, da bodo trenerje in programe potrjevali maja, medtem ko bodo priprave skakalci začeli že ob koncu aprila.