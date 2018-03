Jakov Fak že na prvem streljanju zapravil možnosti

Holmenkollen, zasledovalna tekma (moški)

Fourcade se je veselil nove zmage kljub dvema zgrešenima streloma, drugi je bil z zaostankom 18,1 sekunde in enim kazenskim krogom Italijan Lukas Hofer, Boe pa je uspel nadoknaditi zaostanek s strelišča, kjer je pustil nepokrite kar štiri tarče, v smučini. Na koncu je za Francozom zaostal 32,5 sekunde.

Med Slovenci je bil na 12,5-kilometrski tekmi s štirimi strelskimi postanki najboljši Jakov Fak na 19. mestu, Klemen Bauer je bil 31., Miha Dovžan pa 44.

Slovenci so boljše uvrstitve zapravili na strelišču. Bauer je tekmo odlično začel ter po prvem streljanju napredoval na sedmo mesto, na drugem postanku leže pa bržkone prehitro sprožil in zgrešil zadnji, 10. strel ter nazadoval na 11. mesto. Kaj je bilo dosegljivo, je dokazal Rus Anton Šipulin, ki je bil po sprintu še mesto za Bauerjem in se prebil na četrto mesto. Dva zgrešena strela na prvem postanku stoje pa sta Bauerja oddaljila od vrhunske uvrstitve na 20. mesto, na koncu je zgrešil še enkrat.

Jakov Fak je startal iz 32. položaja in si strelsko napako privoščil že na prvem postanku, dokončno pa je bilo jasno, da je deseterica nedosegljiva, ko je moral po prvem streljanju stoje v kazenski krog še drugič. V zadnjem delu se je vendarle prebil naprej.

Trikrat je moral po treh streljanjih v kazenski krog tudi Miha Dovžan in takrat je bilo jasno, da njegova želja ostaja 40. mesto in morda nova točka svetovnega pokala.