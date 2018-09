Ilka Štuhec je prekinila post in se poigrala s tekmicami

Ko smučarka osvoji dva mala kristalna globusa, zasede drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, v štirih mesecih vknjiži sedem zmag in postane svetovna prvakinja v kraljevi disciplini, v skromni konkurenci tekme južnoameriškega pokala le stežka najde omembe vreden tekmovalni motiv in navdih. Vseeno pa je bil ženski superveleslalom v El Coloradu v Čilu za Ilko Štuhec nekaj posebnega. Eno leto, pet mesecev in 23 dni je namreč minilo od njenega zadnjega uradnega starta. V finalu svetovnega pokala sezone 2016/17 je namreč v Aspnu tekmovala v veleslalomu, se nato lotila priprav na olimpijsko zimo, ki pa so se le nekaj dni pred začetkom sezone končale s hudo poškodbo kolena.

Dvojna zmaga

Ilka, ki je po oktobrski operaciji na smuči prvič stopila februarja, je sicer prvo zmago slavila že s samim nastopom. Ta je bil po zagotovilih iz njenega tabora pomemben zaradi obujanja tekmovalnega utripa. Tekmovalni post je prekinjen. Mariborčanka pa se je na 3000 metrih nadmorske višine tudi poigrala s tekmicami in slavila zanesljivo zmago. S časom 1:07,38 je prvo zasledovalko, Švicarko Valentine Macheret, prehitela za kar dve sekundi in devet desetink. Tretja je bila Italijanka Anna Hofer (+3,11), četrta Poljakinja Katarzyna Wasak, druge tekmice iz bolj eksotičnih držav (Andora, Romunija, Argentina …) pa so zaostale po štiri sekunde in več.

Prava vrnitev v Lake Louisu

Štuhčeva se sicer s svojo ekipo, v kateri je poleg vodje Darje Črnko, trenerja Gregorja Koštomaja in kineziologinje Anje Šešum po novem tudi izkušeni serviser Aleš Sopotnik, že vse od 20. avgusta mudi na pripravah v Čilu. V sezono 2018/19 naj bi se podala z zamudo. Prvi start namreč načrtuje ob koncu novembra v Lake Louisu, ko bodo na sporedu preizkušnje v hitrih disciplinah. Vrhunec sezone bo zanjo svetovno prvenstvo v Aareju, kjer bo branila smukaško zlato iz St. Moritza 2017. Prav zaradi tega se je marca, ko je omenjeno švedsko smučarsko središče gostilo finale svetovnega pokala, odpravila na sever in spoznala terene.