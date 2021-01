Hrvat, ki so ga odslovili iz reprezentance, z novim vetrom v jadrih

Hrvaški ljubitelji smučanja so si po včerajšnjem slalomu za snežno kraljico na Sljemenu znova zadovoljno meli roke. Njihov trenutno najboljši smučar Filip Zubčić je s 5. mestom dokazal, da zmore preseči tudi veleslalomske okvire, v finalno vožnjo pa se je uspelo uvrstiti tudi preostalim trem hrvaškim smučarjem.

Matej Vidović je osvojil 12. mesto, kar je najboljši rezultat v njegovi karieri, za še svetlejši žarek upanja pa je poskrbel v finalni vožnji, ki jo je odpeljal s tretjim časom, Samuel Kolega je zasedel 15. mesto, Istok Rodeš pa je bil 23.

One man band

Največje zadovoljstvo je najverjetneje občutil prav Vidović, ki je dokazal, da se kljub težki situaciji, v kateri se je znašel, zmore kosati z najboljšimi. Lani so ga namreč zaradi skromnejših rezultatov in varčevanja v luči pandemije novega koronavirusa odslovili iz hrvaške smučarske reprezentance, zato mu ni preostalo drugega, kot da se financira sam. Vse, kar si je do zdaj prislužil s svojim smučanjem, je vložil v novo sezono.

Po včerajšnji tekmi, ko je bil deležen precejšnje medijske pozornosti, je razkril, kako težko je bilo na tak način organizirati priprave in treninge, a sta se z očetom Goranom, ki je kot njegova skala na težki poti, nekako znašla.

Predlani je na slalomu v Kranjski Gori zasedel 22. mesto. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V življenjski formi

Vidović sezone ni začel preveč spodbudno. Niti v Alta Badii niti v Madonni di Campiglio se mu ni uspelo prebiti v drugo vožnjo, mu je pa to uspelo v njegovem rojstnem mestu, Zagrebu. Z visoko štartno številko 52 je prvič po decembru 2019 in Val'd'Iseru osvojil točke svetovnega pokala, z 12. mestom pa poskrbel za rezultat kariere. V posebno zadoščenje mu je dejstvo, da je v drugi vožnji postavil celo 3. najboljši čas.

Očitno je bilo, da z izjavo po prvi vožnji, ko se je pohvalil, da je v življenjski formi, ni pretiraval. In ko je dodal, da bo šele v finalu krenil v napad, je to tudi uresničil.

"S pozitivnim odnosom sem štartal v slalomski januar (na sporedu bo kar sedem od skupno enajstih slalomov sezone, op. a.), to je to, kar mi je manjkalo v lanski sezoni. Poskušal bom iz dneva v dan izvleči svoj maksimum in napredovati," je povedal 27-letni Zagrebčan, ki ga čakajo zelo nagneteni dnevi.

"Skoraj takoj po tekmi bom sedel v avto, s katerim me čaka deseturno potovanje v Francijo na tekme evropskega pokala, potem pa slalomu svetovnega pokala v Adelbodnu, Wengenu, Kitzbühelu ..." je povedal našim hrvaškim novinarskim kolegom.

Vedran Pavlek je direktor tradicionalnega tekmovanja na Sljemenu. Foto: Sportida

Brce ni pričakoval

Ozrl se je tudi na trenutek, ko so ga v reprezentanci usmerili proti izhodnim vratom. "Nisem pričakoval, da bom izpadel iz reprezentance, in ko mi je Vedran Pavlek (direktor Hrvaške smučarske zveze, op. a.) sporočil novico, sem mu dejal, da obstaja od 70 do 80 odstotkov možnosti, da bom zaključil smučarsko kariero, saj sem se znašel pred preveliko oviro," je pripovedoval v pogovoru za Večernji list.

"Organizacija treninga in nakup smuči v obdobju pandemije sta se mi zdela misija nemogoče, a sem dokazal, da je mogoče. Smučal bom tako dolgo, dokler bom v tem videl smisel in dokler bom imel denar, najverjetneje pa to ne bo dlje kot eno sezono. Še vedno sem v sestavi ministrstva za obrambo, tako kot Zubčić in Elias Kolega, nekaj sredstev dobivam tudi od Mednarodnega olimpijskega komiteja. Znotraj teh možnosti se bom trudil, kolikor se bom lahko," je obljubil in potarnal: "Prepričan sem, da nihče na svetu ne počne tega, kar počnem jaz. Če si pridruženi član reprezentance, nimaš ničesar, če pa si del ekipe, imaš vse. Ni pa vse tako negativno, tudi Pavlek mi občasno pomaga, za kar se mu zahvaljujem," je dejal.

Brez predaje

Veliko zahvalo pa si zasluži tudi oče Goran, ki je sina nagovoril, da se je odločil vztrajati v športu, ki ga ima tako rad, in ki se je sposoben in voljan preleviti tako v trenerja kot serviserja.

"Ko sem izpadel iz reprezentance, me je vprašal, ali si želim delati ali študirati, sam pa sem se odločil, da bom nadaljeval pri smučanju. On je moj trener in serviser, pri vsem pa ima tudi sam besedo. Nismo se predali," je za Večernji list sklenil Vidović.