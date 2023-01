Kaos na Sljemenu: po uri čakanja smučarje zastonj spustili na bele strmine

Marsikdo je konec tedna izkoristil za sankanje ali obisk smučišča. Na Sljeme, priljubljeno zimsko destinacijo, se je tako vila kolona vozil. Uporabnik Twitterja je delil spodnje fotografije in jih pospremil z nekoliko sarkastičnim zapisom "zimske radosti".

Kaotično stanje je vladalo tudi na smučišču. Nepregledna množica ljudi in le ena blagajna, kjer so lahko kupili smučarske vozovnice. Poleg preobremenjenosti so se pojavile še tehnične težave in uro po odprtju smučišča na Sljemenu so ljudi kar brezplačno spustili na smučišče.

"Bili smo v šoku. Povsem nepripravljeni so pričakali ta dan. Množica ljudi, za blagajno pa le en človek, ki je prodajal vozovnice. Poleg tega so imeli še težave s tiskalnikom. Okoli desete ure so nas vse zastonj spustili na smučišče," je povedala smučarka.

Medtem je upravljalec smučišča za omenjeni medij v kratkem odgovoru povedal le, da je bilo vse v redu in da je blagajna delovala kot običajno.