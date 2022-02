Skakalke se vračajo z ekipno tekmo, več reprezentanc odpovedalo nastope v Rusiji

Ženska skakalna karavana je zbrana v avstrijskem Hinzenbachu, kjer bo na današnjem treningu ob 12. uri sodelovalo 49 skakalk, ob 15. uri pa bo na sporedu ženska ekipna tekma.

Na treningu bo sodelovalo tudi pet Slovenk: dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj, dvakratna dobitnica medalje iz Kitajske Nika Križnar, Špela Rogelj, Katra Komar in Maja Vtič. V Hinzenbachu ni četrte skakalke zime Eme Klinec, ki je zaradi tveganega stika ostala doma, prav tako ni Jerneje Brecl, ki je bila pozitivna na testiranju na okužbo z novim koronavirusom.

Na ekipni tekmi bo sodelovalo osem ekip. Ob slovenski, ki je sicer oslabljena, a ni edina s težavami, povezanimi z boleznijo covid-19, še avstrijska, bodo tako še nemška, japonska, norveška, ruska, kanadska in finska.

V soboto in nedeljo skakalke čakata še dve posamični tekmi.

Kaj bo z zaključkom sezone?

Po ruski invaziji na Ukrajino se je oglasilo več smučarskih zvez, tudi SZS, in dalo vedeti, da svojih skakalk ne bodo poslale na tekme v Rusijo. Ta bi morala gostiti zaključek sezone ženskega svetovnega pokala. Norvežani, Švedi in Finci so sporočili, da njihove skakalke na zaključku, če bo ta v Rusiji, kar se zdi malo verjetno, ne bodo sodelovale, prav tako so iz SZS in Avstrije sporočili, da svojih športnikov do nadaljnjega ne bodo poslali na tekme, predvidene v Rusiji in Ukrajini.