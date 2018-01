Hirscher ujel slovitega Tombo

Marcel Hirscher je bil najhitrejši na slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev na Sljemenu nad Zagrebom. Vpisal je okroglo 50. zmago v svetovnem pokalu. Prav toliko zmag je v času aktivne kariere zbral Italijan Alberto Tomba. Hirscher in Tomba si delita šesto mesto na večni lestvici tekmovalk in tekmovalcev z največ zmagami v svetovnem pokalu.

Na prvem mestu večne lestvice je še vedno nepremagljivi Šved Ingemar Stenmark, ki je v času kariere osvojil nič manj kot 86 zmag, rekordnih 40 slalomskih in 46 veleslalomskih. Na drugem mestu lestvice je ameriška zvezdnica Lindsey Vonn z 78 zmagami.

Med alpskimi smučarji je Hirscher skupaj s Tombo na tretjem mestu. Pred njima sta le Hirscherjev rojak Hermann Maier s 54 zmagami in Stenmark.

Najuspešnejša Slovenka v svetovnem pokalu je Tina Maze s 26 zmagami. Mazejeva je na 24. mestu večne lestvice. Toliko zmag, kot jih ima Mazejava, so zbrali tudi Švicarka Michela Figini, Avstrijec Franz Klammer in Hrvat Ivica Kostelić. Štiri zmage več ima njegova sestra Janica Kostelić.

Sedem zmag ima Ilka Štuhec, šest Špela Pretnar, pet Urška Hrovat, tri Jure Košir, dve Andrej Jerman. Po eno zmago pa imajo Andrej Miklavc, Alenka Dovžan, Nataša Bokal, Matjaž Vrhovnik, Boštjan Kline, Katja Koren, Mitja Kunc in Mojca Suhadolc.

Še v jugoslovanskem dresu so zmagovali Bojan Križaj (8), Mateja Svet (7), Rok Petrovič (5), po eno zmago pa so osvojili Boris Strel, Veronika Šarec in Grega Benedik.

Večna lestvica tekmovalcev z največ zmagami v svetovnem pokalu:

1. Ingemar Stenmark (Šve) 86

2. Lindsey Vonn (ZDA) 78 *

3. Annemarie Moser-Pröll (Avt) 62

4. Vreni Schneider (Švi) 55

5. Hermann Maier (Avt) 54

6. Marcel Hirscher (Avt) 50 *

. Alberto Tomba (Ita) 50

8. Renate Götschl (Avt) 46

. Marc Girardelli (Luk) 46

10. Anja Pärson (Šve) 42

11. Pirmin Zurbriggen (Švi) 40

12. Mikaela Shiffrin (ZDA) 38 *

13. Marlies Schild (Avt) 37

14. Benjamin Raich (Avt) 36

. Katja Seizinger (Nem) 36

16. Aksel Lund Svindal (Nor) 34 *

...

24. Tina Maze (Slo) 26



*-še aktiven/aktivna