Marcel Hirscher ujel legendarnega Alberta Tombo

Najboljši smučar zadnjih šestih zim je na prvi progi zaostal za rojakom Mattom. Zato pa Matt v finalu ni bil kos Hirscherju, ki je vpisal svojo jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu.

S tem dosežkom se je na šestem mestu večne lestvice izenačil z italijanskim asom Albertom Tombo. Na večni lestvici smučark in smučarjev z največ zmagami vodi Šved Ingemar Stenmark, ki je v svoji karieri osvojil 86 zmag.

"Alberto je živa legenda"

"To mi res veliko pomeni. Alberto je živa smučarska legenda," je bil na nov dosežek ponosen Hirscher, ki je še četrtič zmagal na rdeči progi na Sljemenu (2012, 2013, 2015, 2018), kar je največ v tem tekmovanju.

"Gre za enega najdaljših slalomov v svetovnem pokalu. Čeprav sem zmagal, še vedno ne bi mogel trditi, da sem trenutno najmočnejši v svetovnem pokalu, kajti razlike med prvimi tremi na vrhu so zelo majhne," je še dejal.

Avstrijec je spisal zgodovino. Foto: Vid Ponikvar Zaostrena slalomska konkurenca se je videla v zelo majhnih zaostankih. Matt je na drugem mestu zaostal pet stotink sekunde, Kristoffersen na tretjem mestu pa 11 stotink sekunde. Norvežan je bil, potem ko ga je v cilju prehitel Hirscher, zelo jezen. Kamere so ga ujele, kako se jezi in silovito maha z rokami, na prostoru za vodilne v cilju preizkušnje.

Hirscher (674) v seštevku svetovnega pokala vodi s prednostjo 94 točk pred prvim zasledovalcem Kristoffersenom (580). Oba tekmovalca sta na vrhu tudi v slalomskem seštevku. Hirscher ima 354 točk, Kristoffersen na drugem mestu pa 295 točk.

Težka tekma ob visokih temperaturah

"Danes je bila izredno težka tekma, temperature so bile visoke. Nekaj so poskušali z vodo in soljo, še dodatno utrditi. Po besedah Vedrana Pavleka, direktorja organizacijskega odbora tekmovanja v Zagrebu, je to bilo slabše, kot če tega ne bi delali. Danes ni bilo neke velike priložnosti za preboj s temi številkami. Je pa še vedno bila priložnost. Štefan je sicer dobro začel, a tudi hitro odstopil, Žan pa ni našel tistega ritma, ki bi na taki progi dal dovolj hitrosti za drugi tek," je dejal glavni trener moške tehnične ekipe Klemen Bergant.

Selitev v Švico, kjer vseskozi dežuje

Naslednja moška postaja po Zagrebu bo švicarski Adelboden, kjer bosta na sporedu v soboto in nedeljo veleslalomska in slalomska preizkušnja za točke svetovnega pokala.

Na obeh tekmah bosta slovenske barve branila Žan Kranjec in Hadalin, ki se bo v petek po veleslalomskem treningu pridružil Kranjcu v Švici.

Kranjec, ki je v Alta Badii s tretjim mestom osvojil prve stopničke v karieri, je v zadnjih dveh dneh treniral z italijansko ekipo v Ponte di Legnu. "Glede na informacije nas čakajo zelo težke tekme. V Adelbodnu že četrti dan zaporedoma dežuje, danes je deževalo celo še bolj, najnižja temperatura ta vikend pa bo pet stopinj nad ničlo," je nič kaj obetavno vremensko napoved predstavil trener Bergant.

Izidi:

1. Marcel Hirscher (Avt) 1:50,60 55,58 55,02

2. Michael Matt (Avt) 1:50,65 +00,05 55,37 55,28

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:50,71 +00,11 55,96 54,75

4. Manuel Feller (Avt) 1:51,39 +00,79 56,44 54,95

5. Luca Aerni (Švi) 1:52,24 +01,64 56,75 55,49

6. Alexis Pinturault (Fra) 1:52,49 +01,89 56,88 55,61

7. David Ryding (VBr) 1:52,78 +02,18 57,51 55,27

8. Sebastian-Foss Solevaag (Nor) 1:52,79 +02,19 56,78 56,01

9. Andre Myhrer (Šve) 1:52,96 +02,36 57,36 55,60

10. Manfred Mölgg (Ita) 1:52,97 +02,37 57,23 55,74

-Ni se uvrstil v 2. vožnjo:

Žan Grošelj (Slo)



-Odstopil v 1. vožnji:

Štefan Hadalin (Slo)

Skupno (17/37):

1. Marcel Hirscher (Avt) 674

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 580

3. Kjetil Jansrud (Nor) 480

4. Aksel Lund Svindal (Nor) 454

5. Alexis Pinturault (Fra) 442

6. Matthias Mayer (Avt) 318

7. Beat Feuz (Švi) 316

8. Max Franz (Avt) 303

9. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 297

10. Andre Myhrer (Šve) 275

34. Žan Kranjec (Slo) 124

50. Martin Čater (Slo) 67

56. Boštjan Kline (Slo) 56

73. Štefan Hadalin (Slo) 34

88. Klemen Kosi (Slo) 22

Slalom (5):

1. Marcel Hirscher (Avt) 354

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 295

3. Michael Matt (Avt) 228

4. Luca Aerni (Švi) 215

5. Andre Myhrer (Šve) 213

6. Sebastian-Foss Solevaag (Nor) 169

7. Daniel Yule (Švi) 164

8. David Ryding (VBr) 138

9. Mattias Hargin (Šve) 135

10. Alexis Pinturault (Fra) 113

33. Štefan Hadalin (Slo) 15

