Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo s slalomom nadaljeval konec tedna v avstrijskem Gurglu, ki bo gostil tako žensko kot moško tekmo. Tudi tokrat bo na startu skupno šest Slovencev. V ženski ekipi ni sprememb, tako da bodo znova tekmovale Ana Bucik Jogan, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Lila Lapanja in Nika Tomšič, v moški ekipi pa se na tekme najvišjega ranga vrača Klemen Kosi, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Pretekli konec tedna v Leviju se je s 15. mestom najbolj izkazala Neja Dvornik, Andreja Slokar pa je bila na Finskem na poti do odličnega rezultata, a je malo pred ciljem odstopila. Ana Bucik Jogan prav tako pričakuje, da bo še izboljšala svoje smučanje, nov konec tedna je priložnost tudi za napad Lile Lapanja in Nike Tomšič.

Gurgl bo neznanka

"Nova tekma v tem kar pestrem obdobju z veliko tekmami. Levi je bil uvod v slalom, bilo je nekaj pozitivnega, verjamem pa, da znam pokazati še veliko več. Verjamem, da mi bo pred tekmami uspelo narediti še kakšen dober trening kljub slabši napovedi, tako pridobiti še nekaj dobrih zavojev in priti resnično pripravljena na start," je v izjavi za SZS dejala Ana Bucik, Neja Dvornik pa dodala: "Gurgl je neznanka, ker tam še nisem smučala. A enako kot zame to velja za večino deklet. Zelo pomembno bo, katera se bo znala hitreje prilagoditi na dano situacijo. Sama pa si želim še kakšnega treninga, da popravim stvari, ki v Leviju niso delovale, da potem na tekmi pokažem dve dobri vožnji."

Foto: Guliverimage

"Pred Levijem sem imela težave s hrbtom, saj sem padla na treningu in sem imela bolečine v hrbtu. Zelo sem se morala potruditi, da sem lahko sploh nastopila, ampak priložnosti nisem hotela izpustiti. Želim si izboljšati svoje smučanje na tekmi, zato za Gurgl na treningih delam vse, da bom še boljša. Nisem še v vrhunski formi, a vem, da to imam v sebi. Sedaj je treba le dobro trenirati, kajti včasih forma pride le z dobrim treningom. Pomembno je, da sem začela sezono, sedaj je to odkljukano. Sezona je dolga in jaz verjamem vase," pa pred avstrijskim izzivom pravi Lila Lapanja.

"Najbolj vesel klic, ki sem ga prejel v zadnjem obdobju"

V nedeljo bo med moškimi napadal Klemen Kosi, ki bo tokrat edini Slovenec na startu. "Ko sem že imel vse načrtovano, da grem na Finsko na evropski pokal, sem prejel klic v isti minuti, ko sem si želel rezervirati letalsko karto. Res sem se razveselil tega klica gospoda Matjaža Šarabona. To je bil v bistvu najbolj vesel klic, ki sem ga prejel v zadnjem obdobju. V bistvu je napočil ta trenutek, za katerega sem toliko vlagal, za katerega sem se toliko trudil in odrekel marsičemu. Zahvaljujem se tudi Smučarski zvezi Slovenije za priložnost," je v izjavi za SZS dejal 33-letni Štajerec.

Klemen Kosi se po štirih letih vrača v svetovni pokal. Foto: Matej Podgoršek

"V letošnji sezoni sem se načrtno pripravljal za slalom, saj sem se odločil, da bosta v tej sezoni moji prioriteti slalom in pa superveleslalom, čeprav je za superveleslalom zelo težko, ko si na samostojni poti, da prideš do nekega treninga, ko nimaš serviserjev in trenerjev ob sebi. Za slalom sem se priključeval raznim ekipam in letos je bilo v bistvu tako, da sem ostal v Evropi, tudi zaradi finančnih okoliščin nisem šel trenirat na južno poloblo. Treniral sem v Belgiji, dvakrat sem bil v dvorani, enkrat v Saas Feeju, dalj časa v Skandinaviji in pa potem skoraj en mesec še v Leviju, tako da imam letos kar nekaj slalomskih treningov, blizu 40, kar je že vredna količina. Je pa v vsakem primeru ta tekma prišla malo nepričakovano, ampak nič zato, to je zame še dodatna motivacija," je še dodal Kosi.