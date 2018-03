Goran Janus in njegov novi začetek

Od leta 2011 do 2018 je Goran Janus s svojo ekipo slovenske skakalce med drugim popeljal do 46 zmag v svetovnem pokalu, devetih medalj na velikih tekmovanjih, velikega kristalnega globusa, zlatega orla na novoletni turneji in številnih malih kristalnih globusov v razvrstitvi poletov. V zadnjih dveh sezonah ni šlo več po načrtih, kot si je zamislil.

Čeprav je še med sezono govoril, da ima pogodbo do leta 2020, je v sebi vedel, da prihaja čas slovesa: "Tihi dogovor je bila olimpijska medalja. Tudi sam sem proti koncu začutil, da v nedogled stvari ne bodo šle. Da je čas za nove izzive. Dolgo časa smo bili skupaj, zahteve so stopničke, medalje. Človek sem, ki potrebuje mir."

Imel je možnost, da še naprej vodi A-reprezentanco

S Petrom Prevcem se je veselil številnih uspehov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sicer je imel na razpolago, da še naprej vodi člansko ekipo, vendar se je umaknil in sprejel vlogo športnega direktorja. "Odprte roke sem imel. Lahko bi izbiral, vendar sem trenersko delo odklonil. Zdaj ne bom neposredno vpet v odnos trener-tekmovalec, ampak bom skrbel za koordinacijo trenerjev in bil njihova pomoč," je razložil Janus.

In kakšna bo njegova nova vloga? "Več bom doma. Stvari bodo urejene. Več bomo skušali narediti glede materialov. Lani smo začeli sodelovati s Francozom Fredom Zosom (zadolžen za drese, op. a.). Z novim trenerjem Gorazdom Bertoncljem sva v dogovorih, da se dobiva. Ne bom pa neposredno vpet v delo. Ne bom vsak dan s tekmovalci pri njihovem delu," je odgovoril.

V poljski reprezentanci ima denimo vlogo športnega direktorja legendarni Adam Malysz, ki je sicer z osrednjo poljsko ekipo na vseh tekmah svetovnega pokala. Janus še ne ve, kako se bodo stvari natančno zapeljale, a poudarja, da se zna hitro obrniti in sodelovati z vsemi.

Pri prvem naslovu so mi šle kocine pokonci

Prvi večji uspeh je bila zlata medalja Roberta Kranjca na svetovnem prvenstvu v poletih leta 2012 v Vikersundu. Foto: Vid Ponikvar V sedemletnem delovanju na vrhu slovenskih skokov je bilo ogromno uspehov, pri vsakem pa je čutil svoje zadoščenje. O tem, kateri trenutek je bil najlepši, je po krajšem razmisleku spregovoril: "Veliko jih je bilo. Težko bi jih vse naštel. Morda sem bil najbolj ganjen pri prvem naslovu, ko je Robert Kranjec postal svetovni prvak v poletih v Vikersundu. Takrat so mi šle dlake pokonci, ki mi morda v zadnjih letih niso več šle. Vse prve zmage in potem še Peter Prevc. Pri njem je bilo že vse logično. Se pa veseliš vsakega uspeha."

Najtežjih, pravi, da ni bilo. Zato pa mu je bilo hudo, ko je v nedeljo prav Petru kot zadnjemu Slovencu na tekmi zamahnil, da se je spustil po zaletišču. S tem je dal vedeti, da je vedel, da se določeno obdobje približuje h koncu.

Zavedal se je, da rezultati niso bili takšni, kot si je želelo vodstvo pa tudi sam: "Ne, da bi si oddahnil, ker nisem več trener … Tudi sam sem človek, ki si želi rezultatov. In če jih ni, me moti. Mislim, da sem se dobro odločil, da nisem neposredno vpet."

V bodoče bo gledal tudi nase, v začetku aprila na operacijo

"V bodoče bom gledal tudi nase, svoje zdravje." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zaveda se, da bodo morali v slovenskih skokih več poudarka nameniti zaletnim hitrostim, čemur drugi namenjajo bistveno več pozornosti, naši zelo malo. "Način treninga bo treba prilagoditi. Hitrosti so nizke. Material je druga stvar. Prav tako pride junija ven nov indeks telesne mase," pravi Janus.

Z odhodom z mesta trenerja se njegove trenerske ambicije s tem niso končale, saj si to poglavje pušča odprto: "To ni slovo od trenerskega dela. Vesel sem bil, da sem imel podporo. Morda sem lažje prenašal vse skupaj, ker sem skrbel za duhovno plat, saj nisem bral medijev. Morda so mi žena in še kdo kdaj kaj povedali. Nisem bil toliko vpet v te zgodbe."

Predvsem bo v bližnji prihodnosti več časa posvetil osebnemu zdravju, zlasti po pregledu pri zdravnici, pri kateri je dobil manjše opozorilo: "Pri EKG-pregledu mi je vse skakalo gor in dol. Dejala mi je, da se moram umiriti. V bodoče bom gledal tudi nase. Sicer pa imam 10. aprila operacijo rame in bom nekaj časa odsoten."