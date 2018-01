Goran Janus: Domen Prevc? Brez besed sem!

Glavni trener po osvojeni srebrni ekipni medalji

Slovenski skoki se lahko po srebrni ekipni medalji pohvalijo s sedmimi medaljami na svetovnih prvenstvih v poletih. Do petih so skočili pod vodstvom Gorana Janusa. Zadnja v Oberstdorfu je bila po njegovem mnenju najtežje prigarana, razveselil pa ga je preskok mladega Domna Prevca, ki je bil do nedelje, če gledamo ekipno preizkušnjo, najšibkejši člen.

Domen Prevc je v nedeljo opravil zrelostni izpit. Po vseh težavah se je na ekipni tekmi zbral in pokazal prave skoke, s katerimi je pomagal Sloveniji do srebrnega ekipnega odličja na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu. Foto: Sportida

Ob prvem stiku in po posamični preizkušnji svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorftu ni kazalo prav v to smer, da bi se slovenski skakalci na ekipni preizkušnji veselil odličja, kaj šele srebrnega. A so nato v pravem trenutku pokazali osem dobrih skokov in razveselili slovenske privržence tega športa. Jernej Damjan, Anže Semenič, Domen Prevc in Peter Prevc so postali slovenski junaki.

"Nenehno sem bil na trnih"

Goran Janus je poudaril, da je bila ta medlaja na svetovnih prvenstvih v poletih najtežje prigarana. Foto: Sportida "Najprej čestitke fantom. Zelo sem ponosen. Ni bilo lahko. Sicer nam je šlo vreme na roko. Vesel sem, da so vseh osem skokov opravili odlično, to je prineslo drugo mesto," je glavni trener Goran Janus strnil prve misli po velikem dosežku.

Pod njegovim vodstvom je to peta medalja s svetovnih prvenstev v poletih in skupno deveta na velikih tekmovanjih, če štejemo še dve medalji Petra Prevca na olimpijskih igrah v Sočiju in njegovi dodatni na nordijskem svetovnem prvenstvu v Val di Fiemmeju.

Na poletih je bila ta najtežje prigarana, je poudaril prvi mož stroke: "Čakali smo na nastop svojega skakalca. Nenehno sem bil na trnih. Vesel sem bil, da nam je na koncu uspelo."

Slovenske medalje na SP v poletih Zlata medalja

Peter Prevc - Kulm 2016

Robert Kranjec - Vikersund 2012 Srebrna medlalja

Primož Ulaga - Oberstdorf 1988

Ekipno (Damjan, Semenič, D. Prevc, P. Prevc) - Oberstdorf 2018 Bronasta medalja

Urban Franc - Kulm 1996

Ekipno (Kranjec, Damjan, Tepeš, Šinkovec) - Vikersund 2012

Peter Prevc - Harrachov 2014

"S tem, kar je Domen naredil, je dovolj povedal"

Veliko veselje slovenskih skakalcev po osvojeni srebrni medalji. Foto: Sportida Pred nedeljsko preizkušnjo je bil največja neznanka najmlajši mož Domen Prevc. Vse do nedelje se še ni povsem spoprijateljil z letalnico Heini Klopfer, a nato dvignil raven skokov v pravem trenutku. Janus kot pravi selektor je v ekipo postavil prav njega, ne Tilna Bartola, s katerim sta imela v soboto interni dvoboj. Domen je v soboto naredil dober skok, danes me je pa lepo presenetil. Glede Domna nimam besed. S tem, kar je naredil, je dovolj povedal. Vsi so stopnjevali dosežke. Vsa čast."

Zavedal se je, da bodo Norvežani odstopali, zato pa je pogledoval, kako skačejo Nemci in Poljaki. Ti so vse od prvega Semeničevega poleta zaostajali za našimi orli, ki so bili za preostale tekmece nedosegljivi: "Vedeli smo, da so tri nacije močne, ampak nam je uspelo. Morda bo ta uspeh prišel za menoj, a sem vesel, kar nam je uspelo."

Damjan in Bartol izpuščata Zakopane, vrača se 17-letni Zajc

V ekipo se vrača 17-letni Timi Zajc. Foto: Vid Ponikvar

Po zasluženo osvojeni medalji bodo imeli skakalci zdaj v ponedeljek prosto, v torek novinarsko konferenco, nato pa bo kmalu sledila pot v Zakopane, kamor bo morda Janus odpotoval le s petimi. Jasno je, da bosta Damjan in Bartol ostala doma, v karavano svetovnega pokala pa se vrača 17-letni Timi Zajc, ki je polete zaradi mladosti izpustil.