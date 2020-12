Vdali so se tudi organizatorji zadnje postaje novoletne turneje

Potem ko so organizatorji prvih treh postaj letošnjega drugega vrhunca skakalne sezone, novoletne turneje (od 28. decembra do 6. januarja), sporočili, da zaradi pandemije novega koronavirusa ne bodo računali na gledalce, so danes takšno odločitev sprejeli še organizatorji tekme v Bischofshofnu, ta bo 5. in 6. januarja dala odgovor na vprašanje, kdo bo domov odnesel zlatega orla.

V Bischofshofnu so upali, da bodo lahko gostili omejeno število gledalcev, za katere bi postavili posebne tribune, a to tako zaradi trenutnih razmer, povezanih z novim koronavirusom, kot tudi zaradi dodatne finančne izgube, ki bi jo s seboj prinesla postavitev posebne tribune s sedeži, med katerimi bi morala biti zadostna razdalja, ne bo mogoče. Odločitev so prireditelji sprejeli po torkovem sestanku z oblastmi in avstrijsko smučarsko zvezo.

Novoletna turneja bo tako prinesla velik finančni primanjkljaj, kakšen bo, Nemci in Avstrijci za zdaj še niso natančneje govorili.

Pred novoletno turnejo skakalce ta konec tedna čakata preizkušnji v Engelbergu, dober teden zatem bodo že zbrani v Oberstdorfu, kjer bodo 28. decembra kvalifikacije, dan zatem pa prva tekma. Sledili bosta preizkušnji v Garmisch-Partenkirchnu (1. januar) in Innsbrucku (3. januar), za konec pa se bo skakalna karavana pomerila še v Bischofshofnu.



