Francija in Salt Lake City bosta znova gostila igre

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je potrdil, da sta Francija in ZDA edina kandidata za zimske olimpijske igre v letih 2030 in 2034. Francija kandidira s svojim alpskim delom države, ki je igre gostil že trikrat, ZDA pa z Utahom in osrednjim mestom te zvezne države, Salt Lake Cityjem, ki pa je igre gostil leta 2002.

MOK je sporočil, da bodo začeli z intenzivnimi pogovori z obema kandidatoma in njunima nacionalnima olimpijskima komitejema. Želijo si namreč, da bi že na 142. seji Moka julija prihodnje leto v Parizu pred poletnimi OI potrdili organizatorja tako za leto 2030 kot tudi za 2034.

Francozi so za igre 2030 ostali sami, ko sta pred tem kandidaturi umaknili Švedska in Švica. Pred tem so zimske OI pripravili trikrat, v Chamonixu leta 1924, v Grenoblu leta 1968 in Albertvillu leta 1992.

Le Salt Lake City, gostitelj zimskih OI 2002, in ZDA pa sta vložili kandidaturo za OI 2034.