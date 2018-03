Flisar tretji v Rusiji: Spet sem prišel na zeleno vejo. Super je!

Sončna dolina je v soboto gostila prvo tekmo, ki jo je Flisar končal na 27. mestu.

Flisar je v sedmi skupini osmine finala odlično štartal, prevzel vodstvo v skupini s Francozoma Jeanom Fredericom Chapuisom in Jonathanom Midolom ter Nemcem Tobiasom Müllerjem. Flisar je vseskozi nadzoroval potek vožnje, vozil na čelu skupine in se zanesljivo prebil v četrtfinale, kjer sta ga poleg Müllerja čakala še njegov rojak Floran Wimsmann in Kanadčan Kevin Drury.

Štartal slabše, nato ...

Tokrat je Flisar štartal slabše in bil v zgornjem delu proge na začelju skupine, zaostajal je že kar nekaj metrov. Nato pa je z nekaj odličnimi zavoji nadoknadil razliko in pred zadnjo tretjino proge švignil mimo Nemcev ter v cilj zanesljivo prišel na drugem mestu za Druryjem in drugi letošnji nastop v polfinalu je bil tu. V drugi polfinalni skupini sta ga znova čakala dva tekmovalca iz iste države, poleg Druryja še Brady Leman iz Kanade ter Avstrijec Thomas Zangerl.

Bolj ko se je približevala druga polovica proge, bližje je bil tekmecem

V polfinalni skupini je Flisar znova zaostal na štartu, nato pa kmalu švignil mimo Zangerla in Lemana, bil je tudi ob boku Druryju, a na koncu je v cilj zanesljivo prišel na drugem mestu za Druryjem in težko pričakovana uvrstitev v veliki finale je bila tu. V finalu se je pomeril z Druryjem ter Švicarjema Arminom Niedererjem in sobotnim zmagovalcem Jonasom Lenherrjem.

Še tretjič danes je Flisar zaostal na štartu, a bolj ko se je približevala druga polovica proge, bližje je bil tekmecem. V zavojih na sredini proge je znova imel odlično linijo in hitrost ter kmalu je prehitel Niedererja, v boju z Druryjem in Lehnerjem pa se po napetem zaključku ni izšlo, a prve letošnje stopničke so bile vendarle vpisane s tretjim mestom.

"Spet sem prišel na zeleno vejo. Super je."

"Tako to je v tem športu, včasih gre, včasih ne gre. Včasih se zagozdiš in je težko. Moram reči, da mi to tretje mesto pomeni kar veliko, spet sem prišel na zeleno vejo. Super je," je uvodoma povedal Flisar.

Kaj je bilo torej drugače danes v primerjavi s prvo tekmo, ko je z nastopi končal v osmini finala? "Sigurno sem vzel malce drugačno linijo. A v tem športu je to sledeče - včasih ti uspe kakšna linija spontano in vidiš, da je hitra, kar prej nisi videl. Ko si zadaj narediš neko linijo in vidiš, da je hitra, ko dohitevaš tekmece. To je prej težko naštudirati. Danes sem to videl in sem to izkoriščal. Sicer pa je bilo podobno kot včeraj, smučam vseskozi zelo podobno," je razložil Flisar in priznal, da mu ni bilo lahko stopiti na štart.

"Pet minut pred štartom sem imel vsega še 'poln kufer'. Danes sem trening odpeljal tako slabo, da sem želel vse smučarske stvari kar nekam vreči in odnehati. Moram reči, da je bilo zelo težko. A tu mi pride prav ta moja 'uličarska glava'. Takrat, ko je najtežje, ne obupam. Včasih ne gre, a vse se obrne. Ne moreš kar pozabiti, kako se smuča."

Finale svetovnega pokala v smučarskem krosu bo na sporedu 17. marca v francoskem Megevu. Po desetih tekmah je na vrhu Marc Bichofberger iz Švice, ki pa ima pred Francozom Jeanom Fredericom Chapuisom 59 točk prednosti. Drury zaostaja še za pet točk. V skupnem seštevku je Flisar zdaj po deseti tekmi od enajstih na 20. mestu.