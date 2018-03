Flisar prvo tekmo v Sončni dolini končal že v osmini finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od Flisarja so bili v sedmi od osmih skupin boljši Francoz Arnaud Bovolenta in njegov rojak Francois Place ter Rus Jevgenij Možajev.

Flisar, edini slovenski predstavnik na predzadnjem prizorišču tekem svetovnega pokala v tej sezoni, je v kvalifikacijah za današnjo tekmo v petek vpisal 26. čas, kar ga je danes potisnilo v sedmo skupino osmine finala. Žal se mu v sončni Rusiji ni izšlo za nastop v četrtfinalu, potem ko je skozi celotno progo vozil na zadnjem mestu v svoji skupini, že ob ciljnem skoku pa je bilo jasno, da se ne bo uspel prebiti med najboljšo šestnajsterico.

Tekmo je tako sklenil na 27. mestu, s tem pa je po Arosi, Montafonu in Inichenu vpisal četrte točke na deveti tekmi v tej sezoni. Prve zmage v sezoni in druge v karieri se je veselil Švicar Jonas Lenherr pred Kanadčanom Kevinom Druryjem in Francozom Jeanom Fredericom Chapuisom.

V Sončni dolini bo v nedeljo še ena tekma.