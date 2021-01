Moška karavana po devetih letih znova v Flachauu, na štartu tudi dva Slovenca

Zaradi slabih epidemioloških razmer so odpovedali tekmovanje v Wengnu ter tudi slalomsko preizkušnjo na prestavljeni lokaciji v Kitzbühlu, ki bo 22., 23. in 24. januarja vseeno gostil dva smuka in superveleslalom svetovnega pokala, slalomisti pa so nadomestno prizorišče našli v Flachauu.

Ta bo danes in v nedeljo gostil dva slaloma, slovenske barve pa v Avstriji branita Štefan Hadalin in Aljaž Dvornik. Hadalin se bo danes na progo podal s štartno številko 23, Dvornik pa 54. Hadalin je bil na zadnjem slalomu v Adelbodnu 15., Dvornik pa je odstopil.

Prva vožnja se bo začela ob 9.30, finalna z najboljšimi tridesetimi smučarji pa ob 12.30.

Nazadnje, ko so se na progi Hermanna Maierja za točke svetovnega pokala borili smučarji, to je bilo 21. decembra leta 2011, se je zmage veselil hrvaški as Ivica Kostelić. Dobre spomine na to progo pa ima tudi Jure Košir, ki si je na njej pred 15 leti privozil tretje mesto.

Na štirih že izpeljanih moških slalomih v tej sezoni so bili štirje različni zmagovalci. Švicar Ramon Zenhäusern je zmagal v Alta Badii, Norvežan Henrik Kristoffersen je dobil Madonno di Campiglio, v Zagrebu je slavil Nemec Linus Strasser, v Adelbodnu pa Avstrijec Marco Schwarz, ki tudi vodi v slalomskem seštevku svetovnega pokala.

Za postavitev na prvi progi bo poskrbel slovenski trener Rok Šalej.

Flachau, slalom, štartna lista:

Preberite še: