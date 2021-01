Alpski smučarji na svetovnem prvenstvu brez gledalcev

"Na žalost se moramo sprijazniti z odločitvijo tehnično-znanstvenega odbora, da prisotnost gledalcev v tem trenutku pomeni preveliko tveganje," je na socialnih omrežjih objavil Spadafora.

"Prvenstvo bo tudi brez tega velik dogodek. Tekme bomo spremljali na vseh mogočih napravah, televizijskih in digitalnih, in to s še večjo strastjo. Pandemija je res povzročila težave, a varnost športnikov in delavcev v Cortini bo s tem zagotovljena," je še dejal.

Prireditelji bodo prihodnji teden objavili dokončni sveženj ukrepov za preprečevanje prenosa okužb z novim koronavirusom med SP, od udeležencev pa pričakujejo najkrajši možen čas bivanja v Cortini sami.