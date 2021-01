Sprememba: namesto v Kitzbühel slalomisti ta konec tedna v Flachau

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski organizatorji tekem za svetovni pokal so se morali zaradi zdravstvenih težav odpovedati izvedbi nadomestnih tekem iz Wengna.

Spremembe prizorišč, ki bodo v bližnji prihodnosti gostile tekme svetovnega pokala, se vrstijo iz ure v ure. Potem ko so morali v Kitzbühelu zaradi zdravstvenih razlogov odpovedati oba slaloma za moške, tudi tistega, ki naj bi ga v Avstrijo prestavili iz švicarskega Wengna, so iz Mednarodne smučarske zveze sporočili, da bodo oba slaloma za moške ta konec tedna izpeljali v Flachauu.

Do spremembe lokacije je prišlo zaradi 17 mogočih primerov angleške mutacije novega koronavirusa v bližnjem Jochbergu, je deželni glavar Günther Platter povedal na novinarski konferenci. Pri FIS so zadevo hitro rešili, izvedbo obeh slalomov bodo prevzeli v Flachauu.

Odločitev o odpovedi slalomov v Kitzbühelu so sprejeli v koordinaciji z vlado, avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem in zdravstvenim ministrom Rudolfom Anschoberjem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Obenem bodo začeli izvajati hitra testiranja v celotni regiji Kitzbühela.

Če ne bo nobenih velikih odstopaj ravni pozitivnih testov od običajnih v zadnjem času, bodo tradicionalne tekme Hahnenkamm v Kitzbühlu konec naslednjega tedna izvedli po prvotnem programu, je še povedal Platter.

Tekmovanje Lauberhorn v Wengenu je bilo zaradi pandemije že prej odpovedano.

Slalomski tekmi bodo izpeljali v Flachauu, kjer so imele v torek alpske smučarke nočni slalom pod reflektorji. Smuka in superveleslalom pa bosta konec prihodnjega v Kitzbühlu, 22., 23. in 24. januarja.

Nazadnje je bil moški slalom v Flachauu pred osmimi leti 21. decembra 2011, ko je zmagal že upokojeni hrvaški as Ivica Kostelić. Pred 15 leti je Jure Košir s tretjim mestom poskrbel za moške slalomske stopničke.

