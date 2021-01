Shiffrinova do novega jubileja, prve točke za Slokarjevo

Alpske smučarke so se pred odhodom v Kranjsko Goro, kjer jih ta konec tedna čakata dve veleslalomski preizkušnji, ustavile v Flachauu v Avstriji. Na slalomskem spektaklu pod žarometi se je zmage veselila Američanka Mikaela Shiffrin, druga je bila domačinka Katharina Liensberger (+0,19), tretja pa Švicarka Wendy Holdener (+0,43). Do točk bosta prišli dve Slovenki, Ana Bucik je bila 18., Andreja Slokar pa je s 23. mestom prišla do premiernih točk v svetovnem pokalu.

Američanka Mikaela Shiffrin se je v Flachauu stotič v karieri zavihtela na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu. Ameriška smučarka je vodila že po prvi vožnji, v drugi pa je odbila napade vseh tekmic in dosegla 44. zmago v karieri, skupno pa že 68. v karieri. S tem dosežkom je prehitela Avstrijca Marcela Hirscherja, ki je v času svoje kariere zbral 67 zmag. Pred Shiffrinovo sta tako le še rojakinja Lindsey Vonn (82) in Šved Ingemar Stenmark (86).

Drugo mesto je osvojila Avstrijka Katharina Liensberger (+0,19), ki je bila po prvi vožnji četrta, Švicarka Wendy Holdener pa je iz drugega mesta po prvi vožnji padla na tretjega (+0,43). Vodilna smučarka v slalomskem in skupnem seštevku svetovnega pokala, Slovakinja Petra Vlhova je preizkušnjo končala na četrtem mestu (+0,62).

Andreja Slokar je osvojila 23. mesto. Foto: Guliverimage/Getty Images

Slokarjeva do premiernih točk

V finalu sta nastopili dve Slovenki. Ana Bucik, ki je bila po prvi vožnji 24., je v finalu napredovala na 18. mesto (+3,54) in je po dveh zaporednih slalomskih ničlah znova prišla do točk. Odličen nastop je v prvi vožnji uspel Andreji Slokar, ki je s številko 52 zasedla 18. mesto. V drugo je bila dobro na poti, po polovici nastopa je imela 60 stotink prednosti, a je storila napako in je na koncu nazadovala na 23. mesto. Kljub temu so to za Slokarjevo, ki je pretekli konec tedna zmagala na tekmi evropskega pokala, prve točke v svetovnem pokalu.

''Današnja tekma je bila super, super pogoji in vidljivost, super postavitev, meni pisana na kožo. Na žalost sem prvi tek odsmučala preveč previdno, drugi tek pa ne vem. Čez prelomnice nisem šla tako suverena, kot bi lahko bila. Tam sem tudi naredila največ napak. Glede na rezultate in glede na to, kako smučam, nisem še tako samozavestna, kot bi marsikdo pričakoval. Dostikrat podvomim v svoje odločitve, tudi če grem na vse ali nič. Moja naloga zdaj je samo to, da izničim te napake in začnem malo bolj zaupati v sebe, v kar zna," je po prvih osvojenih točkah povedala 23-letna Slokarjeva.

Meta Hrovat je odstopila že v prvi vožnji in je vpisala še četrti slalomski odstop v sezoni.

Kraj, ki živi s Herminatorjem



Na Hermanna Maierja lahko v Flachauu naletite na vsakem koraku. Foto: MaPa Hermann Maier.



Na najbolj znanega prebivalca tega kraja je mogoče naleteti na vsakem koraku.



Herminator, kot so v tekmovalnih časih klicali mogočnega Avstrijca,



V njej je mogoče videti tudi najpomembnejše lovorike, ki jih je Maier osvojil – štiri velike kristalne globuse, deset malih, zlati olimpijski kolajni in tri zlata odličja s svetovnih prvenstev. Flachau se je sicer v zadnjih letih v koledarju svetovnega pokala ukoreninil kot gostitelj nočnega slalomskega spektakla za dekleta, a prvo ime zimsko-športnega središča na Solnograškem ostaja –Na najbolj znanega prebivalca tega kraja je mogoče naleteti na vsakem koraku.Herminator, kot so v tekmovalnih časih klicali mogočnega Avstrijca, ima v Flachauu svoj spomenik, trg, tekmovalno progo, smučarsko šolo in od tega tedna tudi prenovljen spominski muzej oziroma galerijo. V njej je mogoče videti tudi najpomembnejše lovorike, ki jih je Maier osvojil – štiri velike kristalne globuse, deset malih, zlati olimpijski kolajni in tri zlata odličja s svetovnih prvenstev.

Smučarke se bodo zdaj preselile v Kranjsko Goro. 57. tekmovanje za Zlato lisico, dve veleslalomski tekmi svetovnega pokala, bo gostila proga Podkoren, na kateri bodo naše barve branile Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Ilka Štuhec, Neja Dvornik in Andreja Slokar.

