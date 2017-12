Fabjanova in Prosen državna prvaka v šprintu

V ženski konkurenci je srebro osvojila Anamarija Lampič, bron pa Alenka Čebašek. "Vsi smo nekako vedeli, da bo šlo za troboj z Anamarijo in Alenko. Sem zadovoljna, predvsem iz tega vidika, da sem se iz teka v tek počutila bolje, da sem na koncu lahko 'navila' in to, da je rama po poškodbi zdržala. Zdaj se lahko povsem posvetim treningom in novoletni turneji. V tem tednu sem veliko trenirala, prejšnji teden sem bila na celinskem pokalu. Zgolj s tega vidika, da se ohranja tekmovalni ritem, zdaj pa sledi malo počitka, da na novoletno turnejo pridem spočita," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Fabjanova.

"Že po kvalifikacijah sem vedel, da sem danes kar močan in da lahko sežem višje kot pa med najboljše tri, kar je bil primarni cilj. Iz nastopa v nastop je šlo bolje. Je pa zelo dobra motivacija, da imamo tudi doma težke tekme. V finalni tekmi sta bila dva fanta, ki redno nastopata v svetovnem pokalu. Tako da mislim, da je bila to tudi lepa tekma za pogledati in sem izjemno zadovoljen, da mi je uspel tak super rezultat," pa je po zmagi dejal novi prvak Prosen.