Eva Urevc, slovenska tekačica na smučeh, je že na Norveškem, kjer bo imela prve pripravljalne tekme. Na podlagi teh se bo odločila, ali bo sploh tekmovala na uvodni tekmi svetovnega pokala v finski Ruki. Tam ji tereni namreč ne ustrezajo najbolj.

"Ruko naj bi izpustila, ker mi ni nikoli ustrezala. Skandinavci so tam že na zelo visoki ravni, ker imajo pred tem že veliko tekem. V primeru, da bi v Beitostolnu v šprintu naredila res dober rezultat, bi šla v Ruko tekmovat šprint in eno tekmo v razdalji. A to samo v primeru, da bom konkurenčna za najvišjo raven."

Eva Urevc je že od nekdaj veljala za eno najbolj pripravljenih tekmovalk na turneji. Včasih je bila na treningih prestroga do sebe. Foto: osebni arhiv

Morala se je posvetiti sebi

Eva Urevc nam je že v nedavnem intervjuju zaupala, da tako dobro, kot je letos, še ni bila pripravljena. Ob tem pa razkrila, da je tako disciplinirana, da gre včasih tudi z glavo skozi zid, kar pa ni vedno najbolje. "Na tem področju sem se morala posvetiti sebi, da sem mogoče na kakšnem treningu "zabušavala", ko sem se počutila utrujeno. To je bil zame kar izziv."

Eva Urevc te dni trenira na Norveškem, kjer jo čakajo prve preizkušnje. Foto: osebni arhiv

Kakšne so njene želje?

V letošnji sezoni se je spet posvetila šprintu, preizkusila se bo tudi na daljših razdaljah. Dvajsetkilometrskih razdalj se bo raje izogibala in v njih bo tekmovala le v primerih, ko bo to nujno (Tour de Ski). Vseeno bi se rada preizkusila še v desetkilometrskih razdaljah, sploh tistih, ki so bolj razgibane. Prepričana je, da tam lahko še kaj pokaže. Česa pa si v novi sezoni najbolj želi?

"V bistvu si letos želim biti konstantna ali pa iz tekme v tekmo napredovati. Zagotovo bo najboljša forma na v Trondheimu (tam bo letos svetovno prvenstvo, op. p.). Zagotovo je tam moj cilj šprint v prosti tehniki, ampak želim si, da bom na koncu sezone lahko rekla, da sem zadovoljna s skupnim seštevkom. Na primer v skupnem seštevku šprinta. Ne želim si biti na nekaterih tekmah visoko, na drugih pa pri dnu. Želim si biti konstantna."

"Želim si dobiti občutek, da ko po kvalifikacijah pridem čez ciljno črto, nimam nobene težave priti med trideseterico. Mislim, da se mi bo potem odprlo. Potem ne izključujem ničesar več. Kot sem povedala, potrebujem nekaj tekem, da dobim samozavest in da spet verjamem."

Na pripravah v Oberhofu je zbolela, a to pri njej ni pustilo posledic. Foto: osebni arhiv

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev so slovenski tekači na smučeh večino treningov opravili doma, prav tako Eva nima veliko treningov na snegu. Bili so na pripravah v Oberhofu v tunelu, a je sredi priprav zbolela. Kot pravi, s privajanjem na sneg ne bo imela težav. "Dober občutek imam na smučeh, edino za klasično tehniko je v redu, da si malo več na snegu in da dobiš pravi občutek pod nogo. V prosti tehniki pa res nimam težav in zaradi tega na tekmah zagotovo ne pričakujem nobenih težav."

Upa in verjame, da bo servis deloval tako, kot mora

V teku na smučeh je veliko odvisno od tega, kakšen material ima na voljo tekmovalec in kako dobro deluje servisna ekipa. Eva ima pogodbo z Rossignolom in ima na voljo dovolj smuči. Upa, da bo servis v slovenski ekipi dobro deloval, ker se brez servisa ne da dosegati dobrih rezultatov. Pravzaprav nam je trenutno naša najboljša tekačica na smučeh razkrila, da se glede servisa ni prav nič obremenjevala.

"Ni moja stvar, da se zagotovi dober servis. To je stvar ekipe oziroma ljudi, ki za to skrbijo. Jaz upam in verjamem, da bo delovalo tako, kot mora. Pravzaprav imam stike z Rossignolom, kjer mi dva pomagata testirati smuči in se potem povežeta z našim serviserjem, in na ta način na dan tekme izberemo, katere smuči bom imela."

