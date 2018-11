V sredo še na progi, dan pozneje šokiral z odločitvijo

Sedemintridesetletnik, ki je v svetovnem pokalu debitiral leta 2000 pri 19 letih, se je odločil, da bo končal uspešno tekmovalno pot po grozljivem padcu moštvenega kolega Osborna-Paradisa, ki je utrpel dvojni zlom golenice.

Že pred sezono je napovedal, da bo to njegova zadnja, a končala se je kar nekaj mesecev pred načrtovanim slovesom. Odločitev, da potegne črto pod bogato kariero, je sprejel med sredinim treningom.

"Seveda, da je njegov padec vplival na to. Na štartu sem bil le nekaj številk za Mannyjem, ko je do nas prišla novica, da je padel in da ga bodo prepeljali s helikopterjem. Z mislimi sem se postavil v njegov položaj in se skušal z njim poistovetiti. In rekel sem si: 'Človek, če bi se to zdaj zgodilo meni, ne vem, ali bi imel dovolj moči, da bi šel še enkrat skozi postopek rehabilitacije.' Mislim, da mi je to pomagalo, da sem sprejel to odločitev," je za kanadsko televizijo CBS dejal Guay.

Guay in Osborne-Paradis sta bila del izjemne kanadske tradicije norih Kanadčanov, ki so navduševali domače in svetovne ljubitelje belih strmin z vrtoglavimi predstavami. Bila sta prva domača zvezdnika kanadske premiere sezone v hitrih disciplinah na prizorišču v Skalnem gorovju.

Tekmovalec iz francoskega Quebeca, ki živi v idiličnem Mont Tremblantu, je moral v uspešni karieri kar šestkrat pod nož zaradi poškodb kolena, letos pa so mu bolečine v hrbtenici preprečile, da bi Kanado predstavljal na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Na odločitev 37-letnika sta vplivala tudi padec in konec sezone rojaka Manuela Osborna-Paradisa. Foto: Reuters

Manjka mu le olimpijska kolajna

Njegova kariera je izjemna, ima pa samo eno lepotno napako. V svojih vitrinah nima olimpijske kolajne, čeprav je nastopil na treh olimpijskih igrah. Najboljši olimpijski dosežek je tako četrto mesto na olimpijskem smuku leta 2006 v Torinu.

Lani v St. Moritzu je postal svetovni prvak v superveleslalomu, v smuku je bil srebrn. S SP ima dve zlati kolajni. Leta 2011 v Garmischu je prvo zlato osvojil v smuku.

Grenko-sladek dan

"Danes je tak grenko-sladek dan, zapiram poglavje, ki je predstavljalo velik del mojega življenja. Desetletja sem se trudil, da bi bil najboljši smučar na svetu, da bi po svetu predstavljal svojo državo kot del tega neverjetnega moštva," je sklenil Guay.

Oče štirih otrok je dodal, da se v belem cirkusu ni več zabaval kot nekoč: "Načeloma sem vselej na štartu užival v vznemirjenju in bil nervozen, a tega občutka ni bilo več. Moje misli so bile pogosteje pri družini kot na vrhu hriba, kjer bi morale biti, da bi nadaljeval. Vse težje sem bil zdoma, vse težje je bilo zame biti stran od družine, vsakič, ko sem moral oditi za dlje kot teden dni, se mi je trgalo srce."

"Danes je tak grenko-sladek dan, zapiram poglavje, ki je predstavljalo velik del mojega življenja." Foto: Guliver/Getty Images

V svetovnem pokalu je zbral vsega skupaj 231 nastopov, 25 uvrstitev na zmagovalni oder, petkrat je zmagal, trikrat v smuku, dvakrat v superveleslalomu. Vse stopničke so v hitrih disciplinah.

Guay ima največ stopničk v svetovnem pokalu od vseh Kanadčanov in Kanadčank, po številu zmag ga prekašajo le legendarna Nancy Green (14) in Steve Podborski (8) ter Laurie Graham (6).

