Prebijanje ledu v znamenju nove poškodbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodni trening smukačev pred hitrostnim začetkom sezone v Lake Louisu je zaznamovala nova poškodba. Tokrat jo je skupil Kanadčan Manuel Osborne-Paradis, ki je po grdem padcu in poškodbi leve noge prizorišče zapustil v helikopterju, tako da podrobnosti nezgode še niso znane.

Christof Innerhofer je že na prvem treningu pokazal zobe. Foto: Reuters

Že pred njegovim padcem je najhitrejši čas postavil Italijan Christof Innerhofer, ki je za osem stotink sekunde prehitel Avstrijca Matthiasa Mayerja, tretji pa je bil z nastopom po dolgi prekinitvi Otmar Striedinger.

Izmed petih Slovencev je najbolj odločno nastopil Martin Čater, ki je postavil 27. čas, v preizkusu majhnih zaostankov pa je za Italijanom zaostal sekundo in šest desetink. Njegovi rojaki so bili precej počasnejši. Klemen Kosi je bil 48. (+2,46), Miha Hrobat tri mesta za njim (+2,46), Tilen Debelak 70. (+3,82), Boštjan Kline pa še mesto za njim (4,05).

Val poškodb



Dobro se je na treningu odrezal tudi Norvežan Aksel Lund Svindal, ki je nastopil le nekaj dni po padcu v Copper Mouintainu, kjer si je zlomil palec leve roke. Nastopil je s posebno opornico in postavil sedmi čas.



Slabše so jo ob padcih v zadnjem obdobju odnesli drugi smučarji. Lindsey Vonn bo morala zaradi poškodbe kolena izpustiti začetek sezone. Eleni Fanchini je zlom mečnice prekrižal načrte velike vrnitve po zmagi nad rakom. Prisilno počivata tudi njeni rojakinji Sofia Goggia in Johanna Schnarf, s poškodbo pa se je predčasno v Evropo vrnil Francoz Brice Roger.

Severnoameriška turneja

Sezona smučarskega svetovnega pokala se bo ob koncu tedna nadaljevala z ženskim (vele)slalomskim programom v Killingtonu, moške pa uvodni preizkušnji v hitrih disciplinah čakata v Lake Louisu. Prihodnji teden bodo tam na sporedu dva smuka in superveleslalom za dekleta. Moški del karavane se bo preselil v Beaver Creek, kjer bodo na voljo točke v smuku, superveleslalomu in veleslalomu.