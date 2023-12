Smučarske skakalke so že opravile kvalifikacije za petkovo posamično tekmo v Engelbergu (15.30). Uspešne so bile vse slovenske predstavnice, najvišje – na četrtem mestu – je končala Ema Klinec. Kvalifikacije so pripadle vodilni v seštevku svetovnega pokala Francozinji Josephine Pagnier. Pod daljavo dneva (133,5 metra) se je v drugi seriji za trening podpisala Klinčeva.

Po prostem koncu tedna se smučarske skakalke v tekmovalni ritem svetovnega pokala vračajo v Engelbergu. Tam so že opravile kvalifikacije na veliki napravi (HS 140). Na petkovo posamično tekmo se je uvrstilo vseh šest Slovenk. Najbolje med njimi se je znašla Ema Klinec, ki je na uvodni postaji v Lillehammerju s petim mestom poskrbela za najboljšo slovensko žensko uvrstitev sezone.

Vodilna v skupnem seštevku Josephine Pagnier je zmagovalka kvalifikacij. Foto: Guliverimage Klinčeva je v kvalifikacijah skočila 127 metrov in zasedla četrto mesto. Za zmagovalko kvalifikacij Josephine Pagnier je zaostala slabih devet točk. Francozinja, tudi vodilna v svetovnem pokalu, se je s 129,5 metra dolgim skokom podpisala pod daljavo kvalifikacij. Druga je bila Alexandria Loutitt (128,5), tretja pa Japonka Juki Ito (128).

S skoki je lahko zadovoljna tudi Nika Prevc, pristala je pri 124 metrih in kvalifikacije končala na šestem mestu. Nika Križnar (111) je bila 18., Katra Komar (114,5) 19., Ajda Košnjek (111,5) 23., Taja Bodlaj pa je s 93,5 metra dolgim skokom zasedla 38. mesto.

Ema Klinec na drugem treningu najdaljša Pred kvalifikacijsko serijo so skakalke opravile tudi dva trening skoka. V obeh serijah je bila najboljša Norvežanka Eirin Maria Kvandal s 127 in 131,5 metra, v drugi seriji je s 133,5 metra sicer daljavo dneva postavila Klinčeva, ki je imela drugo oceno drugega treninga.

Petkova posamična tekma se bo začela ob 15.30.

Engelberg, kvalifikacije (ž)

Anže Lanišek se je skupaj z Lovrom Kosom v Klingenthalu podpisal pod najboljši slovenski rezultat to sezono – četrto mesto. Foto: Guliverimage

Skakalci začenjajo v petek

Za smučarske skakalce je to že četrta postaja svetovnega pokala to sezono. V petek jih čakajo kvalifikacije, v soboto prva tekma, v nedeljo pa še dvojni program s kvalifikacijami in drugo posamično preizkušnjo.

Pretekli konec tedna sta se v Klingenthalu Anže Lanišek in Lovro Kos, ki je v Nemčiji dobil prvo priložnost na tej ravni to zimo, s četrtim mestom podpisala pod najboljši slovenski moški rezultat to sezono. Glavni trener Robert Hrgota je ob dvojici v Švico odpeljal še brata Prevc Domna in Petra ter Timija Zajca.

Lanišek ima na lanski Engelberg lepe spomine, na prvi tekmi je zmagal, na drugi pa zasedel tretje mesto.

Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala je Avstrijec Stefan Kraft, ki je v Klingenthal prišel s popotnico štirih zmag, v Nemčiji pa skočil na drugo in zgolj deveto mesto. Največ zadovoljstva je imel Karl Geiger, ki je pred domačimi gledalci zmagal dvakrat.