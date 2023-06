Bo novo tekmovanje FIS krst dočakalo na tem mondenem prizorišču?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mondeni švicarski St. Moritz z alpsko regijo Engadinom je izrazil zanimanje za izvedbo iger Fisa 2028. Ta prva izvedba novega velikega zimskega športnega dogodka, ki ga je na kongresu odobrila Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis), je namenjena pokrivanju celotnega spektra snežnih športov in bo trajala 16 dni.

Igre Fisa bodo po načrtu potekale v letih, v katerih na sporedu ni ne zimskih olimpijskih iger ne svetovnih prvenstev.

Švicarska smučarska zveza je danes obvestila Fis, da bo preučila dokumente v zvezi z organizacijo iger Fisa 2028, zapis v kandidaturi navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Cilj švicarske smučarske zveze in St. Moritza v regiji Engadin je, razviti nov, inovativen koncept športnega dogodka, na katerem bodo upoštevali vse tri elemente trajnosti (ekonomski, ekološki in družbeni) in jih je mogoče verodostojno izvajati.