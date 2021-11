Dvakrat je zbolela, a k sreči brez večjih posledic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anamarija Lampič je lani na svetovnem prvenstvu v klasičnem šprintu in ekipnem šprintu osvojila bronasto medaljo. Foto: Guliverimage

S prvo tekmo se ne obremenjuje, ker ve, da bo pozneje bolje

Anamarija Lampič je že v Ruki na Finskem, kjer jo v petek čaka prva tekma svetovnega pokala – šprint v klasičnem slogu. Na Finskem je bila Lampičeva do zdaj najboljša sedma. Priznava tudi, da ji to prizorišče ne ustreza najbolje.

"Preostale reprezentance pridejo na tako visoki ravni, ker se morajo dokazati že pred začetkom svetovnega pokala, da lahko sploh pridejo na svetovni pokal. Mi pa potrebujemo nekoliko več tekem, da steče. Mislim, da je prav tako, saj nam gre pozneje bolje," je povedala vedno nasmejana Lampičeva.

Če je že morala zboleti, je ravno ob pravem času

Na novo sezono se je dobro pripravljala. Zaradi olimpijskih iger v Pekingu je nekaj več treningov naredila na višini. Morda je to tudi razlog za njene prehlade, ampak vseeno upa, da je bila za bolezen kriva utrujenost. Pa sta ji prehlada vzela kaj moči?

"Srečo sem imela, da sta oba prehlada prišla ravno po koncu priprav. Obakrat sem ravno opravila vse naporne treninge. Res sem imela srečo, da se je to zgodilo takrat, ko sem imela regeneracijo. Mislim, da nisem veliko izgubila, ampak sem se bolj odpočila," razmišlja 26-letna slovenska športnica.

Pričakovanja so jasna

Njena pričakovanja so jasna. Na olimpijskih igrah si želi osvojiti medaljo, prav nič nižjih ciljev nima na tekmah svetovnega pokala, potem ko je lani osvojila mali kristalni globus v šprintu. "Mislim, da če bom na takšni ravni kot lani, lahko naredim samo še kljukico."

Anamarija Lampič Foto: Sportida

V preteklih sezonah je ponavadi pred začetkom sezone v Skandinaviji imela pripravljalne tekme. Te je letos namenoma izpustila, a je imela vseeno nekaj pravih primerjav.

"V Davosu sem imela dve tekmi. Ena je bila na desetkilometrski razdalji. Moram priznati, da mi je šlo zelo dobro. Bila sem slabo minuto pred vsemi. Druga tekma pa ji bil šprint v klasiki in je bilo tudi zelo v redu. Bila sem pred vsemi. Res, da za malo, ampak glede na to, da sem imela slabe smuči … Mislim, da je bila dobra tekma, saj sem morala vseskozi 'grizti' do cilja."

Z olimpijskimi igrami se ne obremenjuje. Foto: Guliverimage

Z olimpijskimi grami se ne obremenjuje

Tekačica iz Valburge se na tiskovni konferenci ni mogla izogniti vprašanju o olimpijskih igrah. O njih še ne razmišlja in tudi proge v Pekingu še ni podrobno analizirala. Že nekaj časa ve, da je olimpijska proga na nekoliko višji nadmorski višini.

"Pravijo, da bo proga nekoliko lažja, ampak vseeno ne bo tako lahko. Slišala sem, da bo mrzlo in vetrovno. S tem se preveč ne obremenjujem. Če si dober, si dober in ne bi smel imeti težav. Za vse bo enako, tako da bomo videli," je še povedala Lampičeva, ki jo bomo letos lahko gledali tudi na domači tekmi svetovnega pokala v Planici.

Prva tekma v Ruki bo v petek v klasičnem šprintu. Finalne preizkušnje se začnejo ob 12.30.