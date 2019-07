Domen Prevc, ki je imel ta teden težave, bo upošteval trenerje #video

Ob zaključku pretekle sezone sta bila v slovenski skakalni reprezentanci najbolj razpoložena najmlajša Timi Zajc in Domen Prevc. Zadnji je na letalnici v Vikersundu poletel celo do zmage, dobro formo pa je pokazal tudi v domači Planici, kjer bo prihodnje leto na Letalnici bratov Gorišek svetovno prvenstvo v poletih.

In to bo osrednji cilj za najmlajšega od bratov Prevc, ki poletnega dela sezone ni najbolje začel. Na tekmah celinskega pokala v Kranju je imel 24. in 44. dosežek. "Nisem zadovoljen s tem, kar sem prikazal. Tako je," je po petkovi tekmi dejal Domen in na vprašanje, ali je bila kriva utrujenost zaradi treningov, dodal: "Zagotovo je, ker smo imeli dosti treningov. Vse skupaj se nabere, kakšen trening narediš slabši skok in tehnika ne steče. Na tekmi se to potencira in ni rezultata, kakršnega si želiš."

"Do konca moram izpiliti, da se telo navadi"

Sicer pa pravi, da v skokih na treningih uživa in da v tem trenutku ne išče forme, ampak se osredotoča na tehniko: "Na tiste stvari, ki so nam v pretekli sezoni povzročale preglavice. Odpravljamo težave iz preteklosti."

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je s svojimi sodelavci nekoliko drugače organiziral potek treningov, saj bi rad, da fantje pozimi ne bi imeli prevelikih nihanj in bi bili tehnično bolj dovršeni.

"Veliko je novosti, specialne vadbe. Veliko se dela na občutkih, od kod štartati, kako zapeljati v mizo. To moramo ponavljati. Vsaka stvar, ki jo spremeniš, morda na začetku ne steče tako, kot si želiš, in je stari način še vedno bolj učinkovit. A je treba piliti novost, ker veš, da ti bo prinesla napredek. Do konca moram izpiliti, da se bo telo navadilo nanjo in bom lahko skakal, kot si želim," poudarja Domen.

Ta teden bi moral skupaj z reprezentančnimi kolegi preizkusiti svojo pripravljenost tudi na večji napravi v Planici, vendar je bil zaradi bolezni na stranskem tiru.

Zaradi bolezni izpustil skoke v Planici

Za zdaj še ni jasno, ali bo odpotoval na prvo tekmo poletnega grand prixa v Vislo. Vse se bo predvidoma razjasnilo prihodnji teden, do tega trenutka pa je znanih šest potnikov – Timi Zajc, Peter Prevc, Tilen Bartol, Anže Lanišek, Anže Semenič in Žiga Jelar. Lahko se tudi zgodi, da bo na Poljsko odpotovala le ta šesterica in ne sedmerica, kar je sicer slovenska kvota.

​​​​​​​"Upošteval bom program, kakršnega bodo trenerji določili," poudarja Domen Prevc. Foto: Matic Ritonja/Sportida "Upošteval bom program, kakršnega bodo trenerji določili," je pretekli konec tedna v Kranju dejal Domen glede njegovega urnika v poletnem grand prixu.

Glede na to, da mu je energijo verjetno vzela bolezen, težko pričakujemo, da ga bomo videli v zraku prihodnji petek, ko bodo v Visli potekale kvalifikacije.