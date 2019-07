"Če bi človek vedel, bi tvegal" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od slovenskih skakalcev je že lep čas najbolj razpoložen Timi Zajc, kar je pokazal tudi na prvih tekmah poletne sezone v celinskem pokalu v Kranju. Zaveda se, da je v dobri formi, vendar bi bil rad "pravi" novembra in zlasti konec marca, ko bo v Planici svetovno prvenstvo v poletih.

Če mu ne bi ponagajal veter, bi se lahko Timi Zajc na prvih tekmah celinskega pokala v poletni sezoni pohvalil z dvema zmagama. Tako je v soboto vrh prepustil Rusu Jevgeniju Klimovu, s katerim sta si dan prej delila zmago.

"Vedel sem, da sem v dobri formi. Na treningu sem vrhunsko skakal. A je prva tekma šele novembra in svetovno prvenstvo v poletih konec marca," je dal 19-letni slovenski skakalec jasno vedeti, da bi rad v zimi naredil korak naprej.

Za slovenske skakalce bo še posebej mamljiv zadnji vrhunec sezone, ko bodo marca na Letalnici bratov Gorišek potekali boji za odličja na svetovnem prvenstvu v poletih.

"Naredil bom tako, kot bodo rekli trenerji"

V zadnji zimi je bil Zajc na devetem mestu najboljši Slovenec. Na poletih v Oberstdorfu, kjer je sploh prvič okusil slast letenja na velikanki, je pri 18 letih prišel celo do krstne zmage.

Timi o treningih ...

"Za letošnje poletje si želim manj tekem. Naredil bom tako, kot bodo rekli trenerji. Oni vedo, pri čem sem. Trenutno sem v dobri formi. Na tekmah sem prikazal dobre skoke. Določen načrt, na katere tekme grem, je že. Ni pa še jasno, kako bo med poletjem," pravi član SSK Ljubno BTC.

Zagotovo bo nastopil na prvi postojanki poletnega grand prixa. V Visli se bodo skakalci pomerili konec prihodnjega tedna. Tudi na Poljskem upa, da bo pokazal dobre skoke, tam pa bo imel ob sebi prvoligaško konkurenco, ki je v Kranju ni bilo.

"Morda si bom kdaj upal tvegati in bom pozno začel"

V tem tednu se bo s fanti s kranjske preselil na veliko planiško skakalnico, sicer pa je zdaj tempo nekoliko drugačen, kot je bil na začetku priprav. "Takrat je bilo ubijalsko. Trenirali smo dvakrat dnevno. Zdaj je lažje in lahko zadihamo. Normalno lahko živimo," se je zasmejal.

... in dolžini priprav pri skakalcih

Skakalci imajo specifičen način priprav na sezono, ki traja le pet mesecev od novembra do marca. Poletni del sezone jim pravega zadoščenja ne prinaša, zato so se že mnogi spraševali, ali je res treba trenirati že vse od začetka maja in torej več, kot zimska sezona sploh traja.

"Če bi človek vedel, bi lahko tvegal in začel kasneje trenirati. Nihče si ne želi tvegati. Smo v zlati sredini. Morda si bom kdaj upal tvegati in bom pozno začel," o dolgem času za treninge razmišlja Zajc.