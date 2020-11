Dobre novice iz Wisle

"Teden pred štartom v novo sezono dobre novice za skakalce. Skakalnica Adama Malysza je pripravljena na uvodno dejanje sezone 2020/21 v smučarskih skokih," so zapisali na uradni spletni strani FIS.



Direktor organizacijskega odbora na skakalnici v Wisli, ob kateri so proizvedli dva tisoč kubičnih metrov snega, Andrzej Wasowicz, je zadovoljen z opravljenim delom. "Nizke temperature, ki smo jih imeli v zadnjih nočeh, so nam olajšale delo, tako da smo sneg izdelali lažje kot lani."



Vremenska napoved za uvodni konec tedna smučarskih skokov v novi sezoni predvideva temperature pod 10 stopinjami, mogoč je tudi rahel dež.

Sedmerica Slovencev

Svetovni pokal se bo s kvalifikacijami začel v petek, 20. novembra, v soboto bo ekipna tekma, v nedeljo pa posamična.



Slovenske barve bo zastopala sedmerica: Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Tilen Bartol, Anže Semenič in Bor Pavlovčič.

