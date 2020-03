Deskarji ostali brez tekem v Livignu in Winterbergu, Fis išče nadomestnega prireditelja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronavirus in pomanjkanje snega povzročata težave

Deskarji v paralelnih disciplinah svetovnega pokala so se zaradi številnih odpovedi tekem znašli v zadregi. Za torek predvidena tekma v italijanskem Livignu je odpovedana zaradi koronavirusa, danes pa so zaradi pomanjkanja snega tekmo odpovedali še prireditelji v nemškem Winterbergu, ki naj bi konec tedna gostil zadnji tekmi v sezoni.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) zdaj preverja možnost, da bi tekme iz Winterberga prevzel kateri od drugih prirediteljev. V nasprotnem primeru je sezona končana. O končnem vrstnem redu nadomestna tekma ne bo odločala. V moški konkurenci si je naslov predčasno zagotovil Italijan Roland Fischnaller, v ženski pa Nemka Ramona Hofmeister. Najboljša Slovenca sta Gloria Kotnik na 14. in Tim Mastnak na 16. mestu.

"Z nastopanjem v svetovnem pokalu smo, kot kaže, za letos že zaključili"

Deskarji imajo v letu 2020 kar obilo težav s tekmami. V paralelnih disciplinah sta odpadli tudi tekmi v Lackenhofu in v Moskvi, tekmovalci v snežnem parku so ostali brez tekme v Špindleruvem Mlynu na Češkem. Tekmovalci v deskarskem krosu pa so bili ob tekmo v Feldbergu.

"Z nastopanjem v svetovnem pokalu smo, kakor kaže v tem trenutku, za letos že zaključili. Na švicarskih tekmah evropskega pokala zagotovo ne bom nastopil. Morda spomladi nastopim na kakšni tekmi nižjega ranga in pa na avstrijskem državnem prvenstvu. Če tekme, glede na razmere, ki se zelo hitro spreminjajo, sploh bodo," pa je odpovedi za spletno stran Smučarske zveze Slovenije pokomentiral deskar Tim Mastnak.

