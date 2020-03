Slovenski deskarji v Blue Mountainu tudi v drugo brez presežkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Mastnak je bil spet najboljši Slovenec, vendar s 16. mestom ne more biti zadovoljen niti on.

Tim Mastnak je bil spet najboljši Slovenec, vendar s 16. mestom ne more biti zadovoljen niti on. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Povprečna sezona slovenskih deskarjev, ki v njej še nimajo uvrstitve na stopničke, se je nadaljevala tudi v kanadskem Blue Mountainu. Potem ko se je na prvem paralelnem veleslalomu za svetovni pokal v izločilne boje uvrstil le Tim Mastnak, zasedel je sedmo mesto, je na drugi tekmi do četrtfinala prišla le Gloria Kotnik, na koncu je bila osma.

V kvalifikacijah zadnjega paralelnega je dosegla 11. čas, nato v osmini finala premagala drugouvrščeno v svetovnem pokalu, Švicarko Julie Zogg, v četrtfinalu pa morala priznati premoč Nemki Selini Jörg.

Fantje tokrat niso bili niti blizu uvrstitvi med najboljših 16. Žan Košir je bil 23., Mastnak 25., Rok Marguč pa se je moral zadovoljiti z 38. mestom.

Pri moških je zmagal Rus Dimitrij Loginov, drugo mesto je zasedel Nemec Stefan Baumeister, tretje pa Italijan Edwin Coratti, pri dekletih je bila še sedmič v sezoni najboljša Nemka Ramona Hofmeister, druga je bila Rusinja Sofija Nadrišina, tretja pa Jörgova.

Italijan Roland Fischnaller je dve tekmi pred koncem že postal skupni zmagovalec svetovnega pokala, hkrati pa je tudi dobitnik malega kristalnega globusa za zmago v razvrstitvi paralelnih veleslalomov - lani ga je osvojil Mastnak. Po številnih drugih mestih je to za Italijana prvi veliki kristalni globus v dolgi karieri.

Svoja prva globusa v karieri je pri ženskah osvojila tudi Hofmeistrova.

Do konca svetovnega pokala sta na sporedu še dva paralelna slaloma, in sicer v Livignu in Winterbergu.