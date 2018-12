Gloria Kotnik tik pod stopničkami, Mastnak in Marguč končala v osmini finala

Kotnikova je v osmini finala tekmovala proti Rusinji Mileni Bikovi in bila na rdeči progi hitrejša za 26 stotink sekunde. V četrtfinalu je Kotnikova izločila še eno Rusinjo, Natalijo Soboljevo, ki je bila diskvalificirana, v polfinalu pa je na počasnejši modri progi naletela na pretrd oreh. Preboj v veliki finale je Velenjčanki preprečila Švicarka Julie Zogg. Hitrejša je bila za 24 stotink sekunde. V malem finalu je imela možnost za bron, a je bila Avstrijka Sabine Schoeffmann premočna za 52 stotink sekunde.

Kotnikova je tako še četrtič v karieri osvojila četrto mesto na tekmah svetovnega pokala.

Zmagala je češka zvezdnica in olimpijska prvakinja v deskanju in alpskem smučanju (super G) Ester Ledecka, ki je v velikem finalu porazila Švicarko Zoggovo.

Don´t miss out on @LedeckaEster besting @JulieZogg in the big final of today´s PGS @Cortina_ for her 16th victory and the lead in the World Cup standings. pic.twitter.com/DO60vSpBeG