Kljub zmagi ostal brez Zdravljice, bo pa ena od gondol nosila njegovo ime

Tim Mastnak je z zmago v paralelnem veleslalomu v italijanski Carezzi na najboljši mogoč način začel novo sezono v paralelnih deskarskih disciplinah. 27-letni Celjan se je v finalu poigral s štirikratnim svetovnim prvakom Benjaminom Karlom in prideskal do svoje druge zmage. Ta mu je prinesla posebno nagrado: ena od gondol v Carezzi bo po novem nosila njegovo ime.

Tim Mastnak, mladinski svetovni prvak iz leta 2011, je novo sezono alpskega deskanja odprl z zmago. "Boljšega začetka si ne bi mogel želeti," pravi 27-letni Celjan. Več kot očitno je, da je v novo sezono prenesel dobre občutke in predstave iz lanske, ki jo je kronal z zmago v švicarskem Scuolu in 3. mestom v turškem Kayseriju, kjer se je sploh prvič uvrstil na zmagovalni oder. Ko boste brali intervju, bo Mastnak že na naslednjem prizorišču, v Cortini D'Ampezzo, kjer bo v soboto pod žarometi nova paralelna veleslalomska preizkušnja. Lani je bil Mastnak tam 18.

Pogovarjava se ob 18. uri, s tekmo ste končali že pred 14. uro. Je res, da zmaga prinese cel kup obveznosti?

Res je, precej več, kot pa če bi zasedel 25. mesto (smeh, op. a.).

Ste Zdravljico dočakali? V televizijskem prenosu je nismo videli ..

Ne, himne nam niso zavrteli, ne vem natanko, zakaj ne, za zmago v Scuolu so jo. Kaj pa vem, morda niso bili pripravljeni na slovenskega zmagovalca, pa sem jim prekrižal načrte. Šalim se …

Tim Mastnak je zmagovalno oder delil z dvema Avstrijcema. Benjamin Karl je sezono začel z 2. mestom, Sebastian Kislinger pa je bil tretji. Foto: Miha Matavž/FIS

Zmagovalca brez himne Z vprašanjem, zakaj zmagovalca Carezze nista dočakala svoje himne, smo se obrnili na Mednarodno deskarsko zvezo. Sklepajo, da je za odsotnost himne na podelitvi medalj najboljšim najverjetneje krivo dejstvo, da na tekmovališču nimajo potrebne audio opreme. Zagotovili so, da ne gre za politično potezo. O tem niti nismo razmišljali, saj je tudi zmagovalka Nadya Ochner, sicer domačinka, ostala brez italijanske himne.

Lani ste ob koncu sezone dejali, da se je kar prehitro končala. Na predzadnji tekmi v švicarskem Scuolu ste prvič stali na najvišji stopnički, še prej ste bili tretji v turškem Kayseriju … Očitno vam je dobro pripravljenost uspelo ohraniti in nadgraditi tudi čez poletje.

Res je, zelo sem vesel, da sem na isti točki nadaljeval lansko sezono. Vse poletje in jesen sem delal za to, da bi mi to uspelo. Lepšega začetka si ne bi mogel želeti. Res noro.

Menda bo ena od gondol v Carezzi zdaj nosila vaše ime. Lanska zmagovalca Ester Ledecka in Andrey Sobolev sta ravno danes krstila svoji.

Da, tako pravijo. Kar fino, ne?

Lanska zmagovalca tekme v Carezzi sta krstila gondoli, ki bosta nosili njuno ime. Na fotografiji: Čehinja Ester Ledecka. Foto: Facebook

Je bila pred uvodno tekmo sezone čutiti močno tremo ali ste občutili zgolj veliko pričakovanje, naj se prva domina sezone končno že podre?

Oboje. Trema je vedno prisotna, mora biti, kadar je nisem čutil, nikoli nisem bil preveč uspešen. Sem pa komaj čakal, da se sezona začne. Vsi zimski športi so že v polnem pogonu, po televiziji sem spremljal smučarje, biatlonce, mi pa smo bili še vedno doma in na treningih. Z nestrpnostjo sem pričakoval prve tekme … Poleg tega je dobro pokazati, kaj smo počeli čez poletje.

Ste stavili na preizkušene recepte ali ste priprave zastavili kako drugače?

Vztrajal sem pri lanskih pripravah, je pa morda velika razlika med letošnjo in začetkom lanske sezone v tem, da sem v letošnjo vstopil nepoškodovan. To je zelo pomembno, če se hočeš kosati z najboljšimi, moraš biti zdrav.

Ste karkoli spremenili v svoji ekipi, ste še vedno "one man band" ali ste ekipo kakorkoli razširili? Še vedno trenirate z očetom Robijem.

Moj oče je še vedno glavni, imam pa okrog sebe še veliko drugih ljudi, ki mi pomagajo. Če navedem samo kondicijskega trenerja Gregorja Marguča in serviserja Dareta Centriha, priključujem se preostalim ekipam. Letos sem treniral z Nemci.



Foto: Sportida

Kaj vam je uspelo izluščiti iz primerjav?

Že treningi so kazali na to, da sem dobro pripravljen. Tako da sem vedel, da mi je lansko formo uspelo prenesti v novo sezono. Seveda pa je tekma povsem druga zgodba, tudi če na treningih prikažeš odlične vožnje, tega pa ne pokažeš na tekmi, ti ne pomaga prav veliko.

Ste že zjutraj čutili v kosteh, da bi to lahko bil vaš dan?

Ne, kje pa, ravno obratno! Običajno to res čutim, danes pa je res nisem. Na prvi vožnji kvalifikacij sem se kar lovil … Nisem natanko vedel, kaj je narobe, deska se ni odzvala tako, kot sem pričakoval, da se bo. Z očetom in serviserjem smo v nadaljevanju tekmovanja očitno našli prave nastavitve, iz vožnje v vožnjo sem bil boljši. Vesel sem, da sem najboljšo vožnjo prikazal prav v finalu.

Za 73 stotink sekunde ste v finalu ugnali Avstrijca Benjamina Karla, lanskega zmagovalca Rogle, štirikratnega svetovnega prvaka in 16-kratnega zmagovalca svetovnega pokala. Videti je bilo res enostavno, pa je bilo res?

Očitno sem našel pravo linijo na progi, užival sem. Res sem vesel, da se je dan tako iztekel. Tega glede na začetek res nisem pričakoval.

Zdaj ste nosilec rumene majice, ki pripada vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tudi to je za vas nekaj novega …

Res je, upam, da jo bom zadržal čim dlje.

Naslednji preizkus vas čaka že v soboto, paralelni veleslalom v Cortini d'Ampezzo pod žarometi. Pričakovanja?

To bo povsem druga zgodba. Proga v Carezzi je precej zahtevna, medtem ko je v Cortini zelo položna. Tudi tam smo trenirali, tako da vem, da sem tudi tam lahko hiter. To mi daje samo še dodatno samozavest.

Najbrž ne bo časa za slavje po zmagi?

Danes žal res ne, mislim, da bova z očetom takoj odpotovala v Cortino. Mislim, da sta dve uri vožnje … Upam, da mi tam uspe še en odličen rezultat, potem pa si bomo res lahko privoščili veseli december.