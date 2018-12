Presenečenje ali pač ne? Košir bo vztrajal do Pekinga, kristalne globuse pa z razlogom postavil na ogled

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vztrajal bo do olimpijskih iger 2022

Najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir se z visokimi ambicijami podaja v novo sezono, njegovi načrti pa sežejo vse do olimpijskega Pekinga.

Najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir se z visokimi ambicijami podaja v novo sezono, njegovi načrti pa sežejo vse do olimpijskega Pekinga.

Najuspešnejši slovenski deskar vseh časov Žan Košir je na današnji predstavitvi načrtov za prihajajočo sezono potrdil, da nadaljuje športno kariero. Razkazovanje terceta kristalnih globusov in olimpijskih kolajn, srebrne snežinke s svetovnega prvenstva in kolajne za uvrstitev med najboljše tri v svetovnem pokalu so imeli svoj namen. "Pomenijo mi motivacijo," je pojasnil 34-letni Tržičan, ki v sredo s paralelnim veleslalomom v Carezzi v Italiji (13.12) začenja svojo 16. sezono v svetovnem pokalu. Če bo vse po sreči, ne bo zadnja. Koširjev pogled namreč seže vse do Pekinga, ki bo leta 2022 gostil zimske olimpijske igre.

Življenje je nepredvidljivo, ugotavlja Žan Košir, s tremi olimpijskimi medaljami in tercetom kristalnih globusov najuspešnejši slovenski deskar vseh časov. Če je bil še po koncu lanske, olimpijske sezone neodločen ali nejasen o nadaljevanju kariere, je zdaj slika precej bistrejša, predvsem pa dolgoročnejša.

Žan Košir je na novinarski konferenci predstavil svoje načrte za sezono 2018/2019:

Zakaj bi prenehal zdaj?

"Moj načrt je vztrajati do Pekinga," je napovedal. "Zakaj bi prenehal zdaj, ko sem še vedno sposoben osvajati kolajne," se je vprašal. "Dokler bom v stiku z vrhom, bom vztrajal. Za zgled so mi starejšo športniki, ki kljub letom še vedno osvajajo najvišja mesta," je poudaril, v mislih pa je imel predvsem izkušene teniške igralce. Roger Federer, trenutno tretji na svetovni teniški lestvici, ima na primer 37 let, Košir je tri leta mlajši.



Z novo deskarsko olimpijsko medaljo bi postavil nov mejnik

Proučil je tudi statistiko in ugotovil, da je po številu olimpijskih medalj najuspešnejši deskar alpskega sloga. "Enako število (tri) ima zgolj deskar prostega sloga Shaun White (tri zlate olimpijske medalje), zakaj ne bi sam osvojil še ene," je osvetlil ozadje odločitve o nadaljevanju kariere, v kateri ga, priznava, žene predvsem postavljanje mejnikov. "Najbolj me žene to, da bi dosegel nekaj, kar ni uspelo še nikomur," je dejal. Če bo začutil, da izgublja stik z najboljšimi, bo tekmovalno desko že precej pred letom 2022 postavil v kot.

Želi si dvigniti pričakovanja javnosti

Pobuda, da pred začetkom sezone 2018/2019 organizira novinarsko konference, je bila Koširjeva. "Rad bi pripomogel k prepoznavnosti naše panoge, poleg tega bi rad ustvaril vzdušje pričakovanja," je priznal Gorenjec, ki mu na največjih tekmovanjih (letos bo to svetovno prvenstvo v Park Cityju v ZDA v začetku februarja prihodnje leto) vedno uspe prikazati največ.



Njegovi rezultatski cilji ostajajo na najvišji ravni, odločnost prav tako. "Sezono si želim začeti z zmago v Carezzi," je razkril, ob pogledu na največje lovorike, ki jih je na ogled postavil na današnjem druženju s sedmo silo, pa priznal, da bi si želel, da bi v svoji karieri dosegel še več.

Tlakujejo novo pot

"Najuspešnejša leta bo težko ponoviti, smo pa letošnje poletje trdo delali za to, da bi si utrli novo pot," je napovedal. Ta se bo razlikovala tudi po tem, da cilja na nastop na skorajda vseh tekmah. To je tudi želja sponzorjev, je izpostavil. Izpustil bo zgolj prvo slalomsko preizkušnjo v Bad Gasteinu, kjer je nanizal nekaj največjih uspehov v svoji športni karieri (tudi dve zmagi v svetovnem pokalu), a se bo zdaj prizorišču zaradi zahtevnosti in nevarnosti za poškodbe raje izognil.



Cilj? Sezono skleniti cel, nasmejan in z mislijo na naslednjo.

Na vseh tekmah si želi biti v ožjem krogu deskarjev z možnostjo za skok na zmagovalni oder. "Moj cilj je osvojiti katero od kolajn, konec sezone pa dočakati cel, nasmejan in z mislijo na naslednjo."

Še vedno tesno sodeluje z nekdanjim deskarjem, danes trenerjem Jernejem Demšarjem, ki svojo vlogo vidi predvsem v vlogi "drugega mnenja". "Žan je zelo dobro pripravljen, precej bolje kot lani. Tudi primerjava s preostalimi slovenskimi reprezentanti je obetavna. Če na treningih ni bil enako hiter, pa je bil celo hitrejši."

Košir posledice kroničnih težav z ledvenim delom hrbta občuti predvsem v vsakodnevnem življenju, medtem ko na tekmah in treningih povsem izpuhtijo iz spomina, zagotavlja.