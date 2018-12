Za fizioterapevta ni denarja, zapleta se tudi pri pogodbi Glorie Kotnik

Čez natanko teden dni se bo v Carezzi v Italiji (13. 12.) s tekmo v paralelnem veleslalomu začela nova sezona v alpskem deskanju. Reprezentanca pod taktirko nekdanjega tekmovalca v deskanju Izidorja Šušteršiča bo štela štiri člane: Žana Koširja, Glorio Kotnik, Tima Mastnaka in Roka Marguča, računajo pa tudi na mladega Črta Ikovica. "Naš cilj so uvrstitve na zmagovalni oder, preostalo skorajda ne šteje," je poudaril selektor.

Prihodnji četrtek, 13. decembra, se bo v Carezzi v Italiji začela nova deskarska sezona, ki bo enega od vrhuncev doživela v začetku prihodnjega leta, ko bo v Park Cityju v ZDA na sporedu svetovno prvenstvo (31. 1.–10. 2. 2019). Nova sezona bo postregla še s 15 tekmami v paralelnem slalomu in veleslalomu ter ekipnimi preizkušnjami.

Tim Mastnak je lansko sezono svetovnega pokala kronal z zmago v Scuolu v Švici in 3. mestom v Kayseriju v Turčiji. Foto: Sportida

Sezona 2017/2018: dobra, a ne najboljša



Slovenski deskarji so lansko sezono kronali z bronasto olimpijsko medaljo Žana Koširja v paralelnem veleslalomu, veleslalomsko zmago Tima Mastnaka v Scoulu, tremi uvrstitvami na zmagovalni oder (Rok Marguč je bil drugi v Lackenhofu v paralelnem veleslalomu in v paralelnem slalomu tretji v Winterbergu, Mastak pa tretji v Kayseriju) in rednimi uvrstitvami v finale.

Rok Marguč je lansko sezono svetovnega pokala sklenil s 3. mestom v Winterbergu v Nemčiji. Foto: Sportida

Glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič, ki je zadnje dni s tekmovalci preživel v Cortini d'Ampezzo in Carezzi, kjer so slovenski deskarji izkoristili ugodne razmere za trening, je pred novo sezono dokaj optimističen.

"Okrepili smo trenersko ekipo. Po novem imam še dva sodelavca, in sicer Gašperja Oblaka in Jerneja Demšarja (ta je v lanski sezoni sodeloval predvsem s Koširjem, spremljal pa ga je tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu, op. a.), na tekmah svetovnega pokala bomo imeli tudi serviserja Dareta Centriha. Seveda bi si ga želeli tudi na treningih, tako kot bi nujno potrebovali tudi pomoč fizioterapevta, a nam tega stroška na zvezi žal niso potrdili," je povedal Šušteršič.

Selektor deskarske reprezentance Izidor Šušteršič je pred novo sezono dokaj optimističen, je pa poudaril, da ekipa nujno potrebuje fizioterapevta. Foto: Vid Ponikvar

Izpostavil je tudi težave edine ženske v članski vrsti, 29-letne Velenjčanke, Glorie Kotnik, ki se je konec lanske sezone spogledovala s slovesom, a se je odločila vztrajati v karavani.

"Gloria še ni našla skupne besede s Smučarsko zvezo Slovenije in še ni podpisala pogodbe o sodelovanju. Zaslužila bi si, da ji na zvezi pridejo naproti," je opozoril selektor, ki se javno ni hotel pritoževati, a priznava, da vse ni tako optimalno, kot je bilo pred leti, ko so v reprezentanci poleg fizioterapevta in kondicijskega trenerja imeli celo kuharja.

Štejejo samo kolajne

Cilji slovenske deskarske reprezentance so jasni. "Kar zadeve mene, so cilj samo prva tri mesta ali zmaga, druge ni. Upam, da nihče ne štarta z željo, da bi zasedel 10. mesto. Vsi so v samem vrhu, vsi imajo goro izkušenj in uspehov," je ekipo pohvalil Šušteršič, ki upa, da se jim bo na tekmah svetovnega pokala pridružil tudi 22-letni Črt Ikovic.

Gloria Kotnik še ni našla skupnega jezika s Smučarsko zvezo Slovenije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za zdaj še brez primerjav

Konkretne primerjave s preostalimi reprezentancami še nimajo, bodo pa karte razkrite že čez teden dni, ko bo v Carezzi na sporedu uvodna veleslalomska tekma sezone, že dva dni pozneje pa se bodo deskarji v paralelnem veleslalomu merili v Cortini. Naši so lani skromno začeli. Najvišje sta se uvrstila Mastnak, ki je v paralelnem veleslalomu v Carezzi zasedel 20. mesto, in Kotnikova, ki je končala na 26.

Po vrnitvi iz olimpijskega Pjongčanga. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Košir na tekmi ni nastopil, nasploh je lani izpustil večji del sezone (nastopil je zgolj na petih tekmah), potem pa v olimpijskem Pjongčangu s 3. mestom pokazal, da kljub zdravstvenim težavam, ki so ga oddaljile od tekmovališč, še zdaleč ni za odpis. 34-letni Tržičan se bo letošnje sezone lotil drugače. V načrtu ima nastop na približno 12 tekmah, nastopal pa bo tudi v paralelnem slalomu, ki se mu je zaradi težav s hrbtom izogibal že od leta 2015.

Slalomske preizkušnje bodo na sporedu šele v novem letu. Bad Gastein bo 8. in 9. januarja 2019 gostil paralelno slalomsko preizkušnjo, 19. januarja pa se bo deskarska karavana ustavila na domači Rogli.

Jure Hafner se je poslovil od tekmovalne deske in se preselil med trenerje. V novi sezoni bo skrbel za B-ekipo kitajske reprezentance v deskanju. Foto: Vid Ponikvar

V njej ne bo Jureta Hafnerja, svetovnega mladinskega prvaka v paralelnem veleslalomu iz leta 2008, ki se je odločil za tekmovalno slovo in trenutno deluje kot trener B-ekipe v kitajski deskarski reprezentanci, kjer je glavni trener Peter Kotnik, Glorijin oče.