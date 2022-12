Digginsova in Krüger zmagala na 20 km, najboljša Slovenka 21.

Anja Mandeljc je na 20 kilometrov prosto v Švici osvojila 21. mesto (+2:23,5). Neža Žerjav je bila 43. (+8:00,3) in je prehitela le tri tekmovalke, tretja Slovenka na tekmah v Davosu Eva Urevc pa ni nastopila.

Mandeljc: To je bila res tekma moje kariere

"Mislim, da je bila to res tekma moje kariere. Zelo sem vesela rezultata. Že na ogrevanju sem se počutila zelo dobro in to sem prenesla tudi na tekmo. Glede na to, da je bila preizkušnja na 20 km, kar ni tako kratko, sem začela malo bolj kontrolirano in potem stopnjevala do konca. Lepo se je izšlo, tudi sama sem bila zelo presenečena nad rezultatom in res sem vesela," je povedala Anja Mandeljc.

"Ta rezultat je dokaz, da se da priti med 30 in da se splača vztrajati. Z novimi smučmi se res zelo dobro znajdem, pod nogami imam zelo dober občutek. Pri Atomicu mi radi priskočijo na pomoč, tudi če potrebujem kakšen nov par. Res sem vesela. Tudi danes so bile smuči res dobre," je dejala 23-letna članica kranjskega Triglava.

Davos, 20 km prosto, ženske:



1. Jessie Diggins (ZDA) 48:43,2

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) +5,5

3. Rosie Brennan (ZDA) +11,2

...

21. Anja Mandeljc (Slo) +2:23,5

43. Neža Žerjav (Slo) +8:00,3



Vrstni red v svetovnem pokalu (11/31):



1. Tiri Udnes Weng (Nor) 872 točk

2. Jessica Diggins (ZDA) 738

3. Krista Parmakoski (Fin) 625

...

27. Eva Urevc (Slo) 244

63. Anja Mandeljc (Slo) 90

107. Neža Žerjav (Slo) 8

Krüger dobil moško tekmo

Na tekmi tekačev je bil Simen Hegstad Krüger zelo prepričljiv in je tekmece ugnal več kot 20 sekund. Sledilo mu je še pet rojakov, na zmagovalnem odru sta bila še Hans Christer Holund (+22,3) in Sjur Roethe (+24,5). Na štartnem seznamu sta bila tudi Slovenca Anže Gros in Vili Črv ter končala na začelju. Črv je bil 54. (4:59,2), Gros pa zadnji, 59. (10:38,4).

To sta bili zadnji tekmi pred novoletno turnejo. Tour de ski se bo začel 31. decembra v švicarskem Val Müstairju, nadaljeval 3. in 4. januarja v nemškem Oberstdorfu in končal med 6. in 8. januarjem v Val di Fiemmeju v Italiji.