Danes od svojega partnerja izve stvari, ki jih prej ni

"Delam še nekaj tehničnih in taktičnih napak." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Minilo je že kar nekaj časa, odkar se je Katja Višnar na tekmah svetovnega pokala prebijala med prvo peterico. Lani je bila na Norveškem (Drammen) šesta, med prvo peterico pa se je nazadnje uvrstila leta 2014, ko je bila v finski Ruki druga. Z zadnjim rezultatom je Višnarjeva dobila potrditev, da je poleti dobro delala in da je v dobri formi.

"Zelo vesela sem bila finala. Morda kar nekoliko preveč, ker sem pozneje videla, da bi lahko naredila tudi kaj več. Na tako težkem šprintu sem bila namreč blizu najboljšim vse do konca. Delam še nekaj tehničnih in taktičnih napak. Lepo je vedeti, da sem lahko še boljša. To me žene naprej in ni več daleč naslednji šprint, komaj ga čakam. Forma se v prihodnjih desetih dneh ne more spremeniti. Ne bom si postavljala višjih ciljev, ker se ti mora v takšni konkurenci vse poklopiti," je uvodoma povedala 34-letna tekmovalka.

Že zadnjih deset let ni tako trenirala

Katja sodi med izkušenejše tekmovalke, saj je na prvi tekmi svetovnega pokala nastopila že davnega leta 2006. V tem času je postala tudi mamica, in kot nam je zaupala, že dolgo ni bila tako dobro pripravljena. Pravzaprav meni, da je pripravljena tako dobro kot v svoji najboljši sezoni. Prav tako ji letos služi tudi zdravje.

"Že poleti sem videla, da sem bolje pripravljena kot v zadnjih dveh sezonah po porodu. To so pokazali že testi in zaradi tega sem šla lahko v zimo bolj optimistična. Seveda sem izpustila kakšen dan treninga, saj sem že med starejšimi in potrebujem malo več časa za regeneracijo kot mlajše tekmovalke. Imela sem tudi bolj konstanten trening ... Bila sem malo bolj pod nadzorom kot prej. Zadnjih deset let nisem tako trenirala kot letos. Mislim, da letos niti enega treninga nisem naredila sama. Zelo dobro je, če imaš konkurenco na treningih. Bilo je super poletje, to se zdaj kaže in upam, da se bo tudi na prihodnjih tekmah."

"Bil je povsem v svojem svetu in osredotočen nase, na svoj trening … " Foto: Gulliver/Getty Images

V letošnji sezoni je bilo na trenerskih mestih znova kar nekaj sprememb. Tega so slovenske tekačice in tekači že kar nekako vajeni. Mesto glavnega trenerja je prevzel Nejc Brodar, njegov pomočnik pa je postal Ola Vigen Hattestad, olimpijski prvak iz Sočija in partner Katje Višnar.

Blejčanka je razkrila, da je, odkar je Ola postal trener, opazila ogromno razliko. Hattestad je bil lani do novega leta še aktiven tekmovalec, ko se je poskušal uvrstiti na olimpijske igre v Pjongčangu, a mu ni uspelo. Zato se je za tem povsem posvetil pripravi Katje Višnar, a pred tem, ko je bil še tekmovalec, ni bilo tako.

"Bil je povsem v svojem svetu in osredotočen nase, na svoj trening … Sicer mi je pomagal s svojimi nasveti, ampak ne tako kot zdaj. Zdaj želi narediti vse, da bomo tekmovalci čim boljši. Tekmovalci smo zdaj na prvem mestu. Ravno to je morda pri njem razlika, ko dejansko tekmovalca postavlja na prvo mesto. Tudi nasveti, ki jih pred tem od njega nisem slišala, zdaj pridejo na dan. Mislim, da je to povsem druga zgodba," je razkrila Višnarjeva.

Foto: Sportida

V prostem slogu je zdaj stabilnejša

Katja sicer velja za tekmovalko, ki se v klasičnem slogu počuti bolje kot v prostem, a letos je tudi v tem pokazala velik napredek. V letošnji sezoni v svetovnem pokalu prevladujejo v šprintu v prosti tehniki, prav tako bo na sporedu tudi na svetovnem prvenstvu Seefeldu. Ravno zaradi tega je poleti nekaj več časa posvetila prosti tehniki.

"Mislim, da sem v klasičnem slogu tehnično boljša, ampak vesela sem, da sem tudi v prostem slogu naredila napredek, kar se je videlo že poleti. To sem uspešno prenesla na smučke in sem stabilnejša. Veliko smo delali glede tega, da bi se moja tehnika v prostem slogu izboljšala. Še vedno raje tečem klasiko, ampak rezultatsko v teh dveh kategorijah nimam večjih razlik. Dobro je, ker se mi ni treba toliko osredotočati na eno tehniko," je še povedala Višnarjeva.