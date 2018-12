Čebaškova in Višnarjeva v kvalifikacijah med najhitrejšimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Davos, tek na smučeh, šprint (ženske in moški)

Štiri Slovenke so napredovale v izločilne boje tekme svetovnega pokala v teku na smučeh v prosti tehniki v švicarskem Davosu. Alenka Čebašek in Katja Višnar sta v kvalifikacijah vpisali četrti in peti dosežek, Eva Urevc je bila 20., Vesna Fabjan pa je zasedla 29. mesto. Med moškimi je bil Miha Šimenc 26.