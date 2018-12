Med dekleti ne želi delati nobenih razlik

Alenka Čebašek je po mnenju glavnega trenerja v najboljši formi. Foto: Sportida

Na uvodnih treh prizoriščih oziroma na skandinavski turneji je najboljši rezultat dosegla Katja Višnar, ki je v šprintu v Ruki zasedla 12. mesto. Trenutno v reprezentanci najbolj konstantno formo kaže Alenka Čebašek, medtem ko Anamarija Lampič še ni pokazala tistega, kar se od nje pričakuje.

"V Kuusamu je bil zelo dober začetek, v Lillehammerju pa smo imeli pri šprintu nekaj težav s smučmi. Kar se tiče razdalje, je v tem trenutku Alenka Čebašek tista, ki po mojem mnenju in tudi po rezultatih drži stik z najboljšimi. Vedeti je treba, da smo še vedno šprinterska ekipa in da na razdalji v pol leta težko narediš korenite spremembe. Vseeno moram pohvaliti Miho Šimenca, ki je v Ruki imel dobro tekmo. Ob dobri pripravi smuči in dobrem dnevu bi lahko prišel tudi do točk svetovnega pokala," nam je uvodoma povedal Brodar, ki je z letošnjo sezono prevzel vlogo glavnega trenerja.

Brodar meni, da je letos čas za stopničke

Brodar ni bil presenečen nad šprintersko tekmo v Lillehammerju oziroma nad rezultatom Čebaškove (23. mesto), ki ji sicer tekme na distanci bolj ustrezajo. "Mislim, da je Alenka trenutno od naših tekmovalk najbolje pripravljena in me ta rezultat ne preseneča. Moramo pa vedeti, da je v šprintu cilj najmanj polfinale in seveda tudi finale. Po zadnjih nekaj sezonah "suše" je letos tudi čas, da znova posežemo na oder za zmagovalce."

"Mislim, da je bilo uvajalnih tekem dovolj in da je čas, da v Davosu pokaže, iz kakšnega testa je." Foto: Sportida

Na uvodnih tekmah se je malo slabše izkazala Anamarija Lampič. Zanjo velja, da potrebuje nekaj tekem, da dobi pravi tekmovalni ritem in dvigne svojo formo. Po besedah slovenskega trenerja bi bil zdaj čas, da tudi Anamarija pokaže tisto, česar je sposobna.

"Za zdaj ne delamo nobenega pritiska ali karkoli drugega, ampak mislim, da bo morala s tekmami v Davosu pokazati kaj več. Vemo, da Anamarija dela z italijanskim trenerjem Stefanom Sarracom, in on nam bo moral povedati, zakaj Ana ni na pravi ravni. Skandinavska turneja je za nami … Ana je imela tam šest štartov. Mislim, da je bilo uvajalnih tekem dovolj in da je čas, da v Davosu pokaže, iz kakšnega testa je."

Nejc Brodar Foto: Sportida

Vsa dekleta bi želel imeti pod svojim okriljem

Nejc Brodar si kot glavni trener bistveno težje ustvari celotno sliko, saj so dekleta, kar se trenerjev tiče, precej razdrobljena. Del ekipe dela z njim, medtem ko Vesna Fabjan dela z Markom Gracerjem, Anamarija Lampič s Stefanom Sarracom …

"Kot trener bi si želel, da bi imel vsa dekleta pod svojim okriljem. Zaradi takšnih in drugačnih dogodkov iz preteklosti imamo takšen sistem, kot ga imamo. Ne delam nobenih razlik. Je pa res, da če me neposredno vprašate za Alenko Čebašek, ki dela po našem načrtu, lahko odgovorim, zakaj je tako, kot je, pri drugih dekletih pa je treba najprej vprašati njihove trenerje," je še povedal Brodar.

V švicarski Davos odhajata Miha Šimenc in Janez Lampič, pri dekletih pa bodo nastopale Anamarija Lampič, Katja Višnar, Vesna Fabjan, Eva Urevc in Alenka Čebašek.