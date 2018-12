Vesela je, da se je vse poklopilo

Za 34-letno Blejko je bil to po dolgem času znova dober rezultat. Nazadnje ji je vrhunski rezultat uspel leta 2014, ko je bila v finskem Kuusamu na stopničkah (drugo mesto). S petim mestom v Švici je bila zadovoljna tudi Višnarjeva, potem ko je na uvodnih letošnjih tekmah imela tudi nekaj smole.

"Vesela sem, da se mi je v Davosu vse poklopilo in da sem dobila potrditev, kam spadam, če imam dober dan in če imam smuči dobro pripravljene ter da vse deluje. Tako vidiš, kaj ti manjka do stopničk. To je dobra popotnica za naprej. Zima je dolga, čaka me še dovolj tekem in vesela sem, da je že v tem obdobju prišla do tega rezultata," je na novinarski konferenci povedala zadovoljna in nekoliko utrujena Višnarjeva.

Vesna Fabjan ostaja mirna.

Vesna Fabjan, bronasta z olimpijskih iger v Sočiju, je pred sezono kazala zelo dobro formo, saj je v pripravljalnem obdobju delala več kot v preteklih letih. Rezultati v uvodnih tekmah svetovnega pokala tega niso pokazali. Njen letošnji najboljši rezultat je 20. mesto iz Davosa.

"Ni se še vse izšlo, kot sem si želela. Malo tudi po moji krivdi in mojih napakah. Predvsem v Lillehammerju sem imela smolo s smučmi. Sama vem, kje imam rezerve in kje so bila napake. Vseeno sem lahko mirna. Prihajajo pomembne tekme. Tobiach je prizorišče, ki mi je pisan na kožo in upam na najboljše," je povedala Besničanka, ki še vedno trenira pod vodstvom Marka Gracerja, nekdanjega prvega trenerja slovenske reprezentance.

Nejc Brodar po tekmi v Davosu: Mislim, da je bilo vse skupaj zelo pozitivno. Foto: Sportida

Odvalil se mu je kamen od srca

Vlogo glavnega trenerja je z letošnjim letom prevzel Nejc Brodar, ki je nadomestil italijanskega trenerja Stefana Saracca. Ta še vedno bdi nad Anamarijo Lampič, ki še vedno čaka na svoje rezultate. Brodar je priznal, da se mu je po Davosu kamen odvalil od srca, ampak meni, da je to tudi dokaz, da so v pripravljalnem obdobju dobro delali.

"Mogoče me edino žalosti, da je imela Katja smolo v Kuusamu. Mislim, da je bila že tam sposobna priti v finale. Če pogledam zadnji vikend v Davosu. Katja Višnar se je uvrstila v finale, Alenki je malo zmanjkalo za napredovanje. Miha Šimenc in Ema Urevc pa sta dosegla najboljša rezultata na tekmah svetovnega pokala. Mislim, da je bilo vse skupaj zelo pozitivno," je svoje misli strnil Brodar.

Znani potniki na Tour de Ski

Ta je še razkril, da je ekipa za Tour de Ski skoraj že znana. Na njej bodo nastopili Katja Višnar, Vesna Fabjan, Alenka Čebašek, Eva Urevc, Anamarija Lampič ter Janez Lampič in Miha Šimenc. Morda bodo kakšne manjše korekcije, sicer pa bodo tam nastopili tisti tekmovalci, ki so tekmovali tudi v Davosu. Nekateri se bodo udeležili le uvodnih treh tekem.