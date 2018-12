Shiffrinova do jubilejne 50. zmage, Ana Bucik do prvih točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mikaela Shiffrin je v Courchevelu dobila še četrti slalom v tej sezoni. Tokrat je za 29 stotink sekunde ugnala Slovakinjo Petro Vlhovo, tretje mesto je pripadlo Švedinji Fridi Hansdotter. Od Slovenk je v finalu pa nastopila le Ana Bucik, ki je z zaostankom 3.89 sekunde osvojila 22. mesto in dobila prve točke v tej sezoni svetovnega pokala.

Vodilna smučarka svetovnega pokala Mikaela Shiffrin je v Courchevelu potrdila odlično formo. Vodila je že po prvi vožnji, v drugem teku pa je svoji prednosti še nekaj dodala in slavila 35. zmago v karieri. Drugo mesto je osvojila Slovakinja Petra Vlhova, ki je obdržala pozicijo s prve vožnje, na tretje mesto se je prebila Švedinja Frida Hansdotter.

Shiffrinova je na štirih slalomih v tej sezoni osvojila popoln izkupiček 400 točk, Vlhova na drugem mestu ima 80 točk manj. Američanka prepričljivo vodi tudi v skupnem seštevku. Ima že 889 točk, nova druga Vlhova (388) pa zaostaja 501 točko.

Američanka je izenačila rekord Avstrijke Marlies Schild po številu slalomskih zmag v svetovnem pokalu. Pred Američanko so Švicarka Vreni Schneider, ki je v času svoje kariere v svetovnem pokalu zbrala pet zmag več od 23-letnice, Avstrijka Annemarie Moser-Pröll (62) in poškodovana Američanka Lindsey Vonn (82). Na vrhu je sloviti Šved Ingemar Stenmark (86).

Ana Bucik je osvojila prve točke v tej zimi. Foto: Getty Images

V prvi vožnji so nastopile tri Slovenke. Maruša Ferk je povozila količek in hitro zaključila svoj nastop. Ana Bucik, ki je zaradi slabega počutja izpustila včerajšnji veleslalom, je za vodilno Američanko zaostala skoraj tri sekunde (+2.81) in je bila po prvi vožnji na 20. mestu, Andreja Slokar, ki je tretjič nastopila na tekmi svetovnega pokala, pa je bila prepočasna za finale, osvojila je 44. mesto (+4.36). Tekmo je izpustila Meta Hrovat, ki je v zadnjih dneh prestala manjši poseg.

Moški se mudijo v Madonni di Campiglio, kjer se bo prva vožnja slaloma začela ob 15.45.

Courchevel, slalom, ženske, 2. vožnja:

1. vožnja:

Preberite še: