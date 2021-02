Čater bo izpustil smuk, a ostaja na svetovnem prvenstvu

Martin Čater je bil del slovenske četverice, ki je v četrtek nastopila na superveleslalomu, prvi preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo.

Boštjan Kline je tekmo končal na 24. mestu, njegov zaostanek je znašal 2,33 sekunde, Čater se je s 25. mestom z zaostankom 2,49 sekunde uvrstil tik za Klinetom. Miha Hrobat je bil najhitrejši Slovenec, a zgolj do napake in odstopa. Nejc Naraločnik, ki je na svetovnem prvenstvu nastopil prvič, tudi ni uspel priti do cilja.

Po zmagi v Val d'Iseru mrk

Čater je navdušil decembra na začetku sezone z zmago na smuku v Val d'Iseru, a se nadaljevanje sezone ni odvilo po njegovih željah in načrtih. Kljub temu, da je imel v načrtu nastop na svetovnem prvenstvu na smukaški preizkušnji, v nedeljo na smuku na progi Vrtoglavica (Vertigine) ne bo nastopil.

Po superveleslalomskem nastopu je dejal: "Spodnji del je bil kar dober. Na vrhu pa je bilo enostavno premalo drzno in tudi preslabo smučanje. Nabral sem si velik zaostanek in nisem zadovoljen."

"Tekma je bila na začetku kar zanimiva, kot ste videli je bilo kar nekaj odstopov. Že na ogledu sem videl, da bo tam kar kočljivo. Malo sem bil skeptičen, če bo šlo tam vse na čisto in tekmovalno. Potem sem videl, da ta, ki je zmagal, da se je zgornjega dela lotil zelo dobro taktično in potem spustil v položni del," je Čater opisal, kako bi se moral lotiti preizkušnje.

V začetku decembra je Čater slavil v Val d'Iseru. Foto: Guliverimage/Getty Images

Mogoče bo nastopil na kombinaciji

Pred dvema letoma na SP v Areju je bil Čater s 13. mestom najboljši Slovenec na superveleslalomski tekmi. Nato pa se je poškodoval na drugem treningu smuka in iz Areja se je z bolečim kolenom moral odpraviti nazaj v Slovenijo, kjer je prestal operacijo ter zaradi rehabilitacije moral izpustil preostanek sezone 2018/19. Osemindvajsetletni Celjan se po informacijah iz slovenskega tabora v Cortini še ne namerava odpraviti domov, saj bo mogoče nastopil v ponedeljek na moški alpski kombinaciji, o čemer se bodo odločili sproti.

V Cortini bodo v petek pripravili prve sicer preložene trening-preizkušnje smukaških prog, ženske in moške. Alpske smučarke bodo imele dva treninga, smučarji enega. Na startu obeh ženskih treningov na progi Olympia delle Tofane sta Maruša Ferk in dvakratna svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec, na startu prvega uradnega moškega treninga pa so Boštjan Kline, Miha Hrobat in debitant na največjih tekmah Nejc Naraločnik.

