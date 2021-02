Alpska smučarka Ilka Štuhec, ki bo na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo poskušala osvojiti še svoj tretji naslov svetovne prvakinje v smuku, se je v posebnem zapisu z naslovom Lepilo spomnila nekaterih zelo dragocenih trenutkov prav s tega prizorišča in se zelo odkrito razpisala o svojem otroštvu, doživljanju ločitve staršev, poškodbah, ki so temeljito zarezale v njeno kariero …

Ilka Štuhec je še ena v nizu smučarjev in smučark, ki so za spletno stran The Owl Post obujali svoje spomine na smučarsko središče v italijanskih Dolomitih in zraven razkrili še marsikatero podrobnost iz zasebnega življenja. Štuhčeva se je na primer zelo odkrito razpisala o svojem otroštvu, doživljanju ločitve staršev, poškodbah, ki so temeljito zarezale v njeno kariero …

Vse drugo kot štartna številka 1

Svoj zapis je začela s spominom na leto 2017, ko je v Cortini d'Ampezzo dosegla zmago v superveleslalomu, v smuku pa osvojila 3. mesto.

"Sezona 2017 je bila do zdaj moja najboljša sezona in prav iz Cortine se spomnim zelo posebnega trenutka," je začela svoj zapis 30-letna Mariborčanka, ki sicer nerada razpravlja o zasebnem življenju.

Sanjska zima



Sezona 2016/2017 je bila za Ilko Štuhec sanjska. Sedem zmag v svetovnem pokalu jo je pripeljalo do dveh malih kristalnih globusov, v St. Moritzu je postala svetovna prvakinja v kraljevski disciplini, smuku.

Superveleslalomsko zmago v Cortini leta 2017 je proslavila z družino. Foto: Guliverimage/Getty Images

"V Cortino je takrat pripotovala vsa moja družina in vedno, kadar vem, da so med občinstvom, se počutim nekoliko drugače. Moji tete in strici niso preveč podrobno seznanjeni z vsemi niansami iz sveta smučanja, zato jim je moja mama med podelitvijo štartnih številk poskušala razložiti, katere štartne številke so za superveleslalom najboljše in katere niso. Vse, razen številke ena, je ponavljala.

Zato, ker je tisti, ki nosi številko ena kot poskusni zajček za vse preostale. Ni tako kot na smuku, kjer lahko na progi prej opraviš trening. Če štartaš prvi, se lahko zaneseš zgolj na svoje smučanje in svojo moč in ne informacije, ki jih sicer lahko pridobiš od tistih, ki so že v cilju. In medtem ko je moja mama razlagala o štartnih številkah, so me poklicali na oder, kjer sem odločno pokazala na štartno številko, ki sem jo želela. Štartno številko ena, seveda."

Na superveleslalomu si je želela nedotaknjene proge, zato je izbrala številko 1. Foto: Guliverimage/Getty Images

Nedotaknjena proga Olympia delle Tofane

"Nisem bila nora, sem pa poznala progo in zdelo se mi je, da jo lahko dobro odpeljem, celo zelo dobro, in želela sem si prva na progo. Želela sem si, da bi bila proga Olympia delle Tofane nedotaknjena. Samo zame," se je spomnila dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ki bo v soboto lovila svoj tretji naslov v tej disciplini.

Na ta dan ima prekrasne spomine, je zapisala, ne samo zato, ker je štartala prva in zmagala, ampak predvsem zato, ker njena družina še danes zelo rada obuja spomine na trenutek, ko so njeni sorodniki bruhnili v smeh, potem ko je Štuhčeva izbrala prav tisto številko, ki jo je mama še nekaj sekund prej glasno odsvetovala.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Anekdote in spomini vredni več kot rezultati

"Te drobne anekdote in izseki iz resničnega življenja so tisto, kar vsakega smučarja, na katerikoli ravni, ohranja na realnih tleh, in so vredni enako, če ne celo več kot največji dosežki. Zato, ker je človeški vidik tisto, kar zgodbo vsakega posebej naredi izjemno," je prepričana Štuhčeva, ki se je v nadaljevanju zapisa preselila med spomine iz otroških let.

Spomnila se je, da je bila njena mama Darja zaradi dela pogosto odsotna, tudi zato, da bi se Ilka in njena sestra Dora lahko ukvarjali s športom.

Z mamo Darjo v Cortini Foto: Guliverimage/Getty Images

"Brez maminega žrtvovanja mi ne bi uspelo"

"Smučanje je zelo drag šport in brez maminega žrtvovanja nama ne bi nikoli uspelo. Še več, žrtvovati se je morala sama. Živeti z ločenimi starši je, kot bi moral preplezati goro. Ne moreš je zaobiti, niti je ne moreš ignorirati. Nanjo moraš splezati in pri tem se zelo hitro lahko zgodi, da se izgubiš na poti navzgor ali pozabiš na razloge za svoje potovanje.

Za naju z Doro ni bilo vedno preprosto, ampak ko se ozrem nazaj, lahko z gotovostjo trdim, da sem imela lepo otroštvo, za kar se moram zahvaliti tudi smučanju," je zapisala.

Ilkina mama Darja Črnko je bila dolga leta serviserka v svetovnem pokalu:

Smučanje kot lepilo

"Življenje ni vedno preprosto in zdi se mi, da je bilo prav smučanje tisto, ki je delce mojega življenja skupaj držalo tudi v trenutkih, ko je kazalo, da se bodo povsem razleteli. Kot lepilo," je še zapisala Štuhčeva, ki je danes opravila veleslalomski trening v Toblachu. Jutri jo, če bo vreme to dopuščalo, čaka s torka prestavljeni superveleslalom, njena prva preizkušnja na tem prvenstvu. Smuk bo na sporedu v soboto.